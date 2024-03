Colo Colo sufrió más de la cuenta para meterse en la fase grupal de la Copa Libertadores, porque apenas le ganó por 2-1 a Sportivo Trinidense y así pudo sortear la Fase 3.

Los albos empataron con los guaraníes 1-1 en Asunción, y la estrecha victoria alcanzada en el estadio Monumental les permitió a los de Jorge Almirón pasar a la etapa zonal.

Sin embargo, hubo un damnificado para Colo Colo en la serie contra el modesto elenco paraguayo, porque el volante César Fuentes se lesionó de gravedad y estará cerca de 6 meses alejado de las canchas.

¿Refuerzo de urgencia?

La lesión del volante le permite a Blanco y Negro contratar a un nuevo futbolista, debido a la gravedad de la misma, situación que le vendría como anillo al dedo al DT Jorge Almirón, quien pidió un lateral derecho y nunca llegó.

Terminado el partido de Colo Colo ante Trinidense, y antes de conocerse la gravedad de la lesión de Fuentes, el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, habló de la opción de un nuevo refuerzo, lo cual descartó pasara lo que pasara con el Corralero.

“Hoy está el plantel cerrado, no tenemos posibilidades de poder buscar a un jugador. Primero porque intentamos hacerlo antes que cerrara el libro de pases y no encontramos algo que fuera más de lo que nosotros teníamos. Y si no encontramos en ese momento, seguramente tampoco en este“, dijo con firmeza el ex arquero.

Ahora Colo Colo deberá afrontar el Campeonato Nacional, la Copa Libertadores y la Copa Chile con el plantel que tiene y no llegarán nuevos futbolistas, por ahora.

