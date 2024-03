El calendario de Colo Colo ha estado muy ajetreado en el arranque de la temporada 2024, porque aparte de sus compromisos en el Campeonato Nacional tuvo que jugar la fase previa de la Copa Libertadores, instancia que sorteó con mucho esfuerzo.

La seguidilla de partidos y el funesto estado de la cancha del estadio Monumental cobró una víctima, porque el volante César Fuentes se cortó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en el partido ante Sportivo Trinidense, por lo que estará cerca de seis meses alejado del fútbol.

La lesión del volante le da pie a Blanco y Negro para realizar una contratación fuera de plazo, situación que abordó este viernes el DT Jorge Almirón, porque ya tira líneas sobre un posible fichaje extra.

Almirón levanta la voz

El entrenador de Colo Colo habló con los medios de comunicación este viernes, donde dejó en claro que quiere un jugador más para su plantel, aunque aún no lo conversa con los dirigentes de ByN.

“Sería importante (traer un refuerzo), pero no lo he hablado con el equipo todavía. Estoy pensando en el domingo, pero sería importante. Es una baja sensible para el vestuario, es algo prolongado y sería importante sumar un jugador ahí para sumar juego o tenerlo contemplado”, explicó el ex estratega de Boca Juniors.

“No hemos hablado de nombres porque las ligas empezaron, ya están jugando y negociar es complicado. Es más complejo contratar pero veremos qué se puede hacer, hablaremos con los directivos para ver la mejor opción para el club”, agregó.

Acerca del lugar de la cancha que le gustaría reforzar comentó que “no sé porque depende de los jugadores disponibles. Buscaremos en diferentes sectores, pero de lateral derecho estamos cubiertos”.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo se disputará este domingo 17 de marzo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, a partir de las 12:00 horas.

