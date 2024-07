Colo Colo tiene las alarmas encendidas por la situación de Carlos Palacios, quien se ganó el interés de Boca Juniors y parece con un pie fuera del Estadio Monumental. Por el momento no ha llegado una oferta, pero en Argentina hablan de que hay un acuerdo de palabra con el jugador.

En el Cacique se pronuncian. Lucas Cepeda, uno de los compañeros más cercanos a la Joya en el equipo albo, contó que no quiere que cruce la cordillera. “Hicimos una buena relación de amistad. Carlos es un jugador que te sorprende en todos los minutos del partido, que te da gusto verlo jugar”, dijo.

“Me encantaría que se quedara, pero no sé más allá, no le preguntamos, tenemos una amistad buena y sana, y meterse en eso no va”, dijo. De todas formas, deseó “que sea lo mejor para él. Nos encantaría que siguiera, pero no sé más allá de eso, así que no puedo decir nada”.

La dirigencia de Colo Colo, en tanto, ha dicho que no negociarán por la salida del delantero. “Carlos Palacios tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y con cláusula de salida. Si Boca lo quiere, tiene que enviar una carta primero. No tiene ninguna otra posibilidad de irse”, dijo Aníbal Mosa.

Qué ha dicho Carlos Palacios sobre su posible salida

Carlos Palacios no jugó en la ida ante Deportes Santa Cruz por la Copa Chile por culpa de un golpe en el tobillo que aún lo tenía con complicaciones. Por lo tanto, no ha podido referirse a las últimas actualizaciones sobre su posible salida a Boca Juniors.

Hace unas semanas, manifestó que “en enero tuve la posibilidad de conversar con (Juan Román) Riquelme varias veces. Compartimos palabras y me dio consejos. Siento que me ayudaron en todo lo que ha pasado en este tiempo. Yo feliz de jugar en Colo Colo y ayudar al equipo con mis compañeros. La verdad, como siempre he dicho: que lo que pase sea beneficioso para todos. Todo se puede conversar, todo se puede arreglar”.

