Los cinco juveniles que Colo Colo llevó a la pretemporada en Uruguay

Colo Colo ya está en Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata, uno de sus desafíos más importantes en la pretemporada. Los albos debutan este mismo jueves 15 a las 21:00 horas contra Olimpia.

Todos miraron con mucha atención la lista de viajeros que se trasladó a Montevideo y cuáles fueron los juveniles que acompañaron al plantel buscando tener una oportunidad en el inicio de año.

Ante las varias salidas del mercado, Fernando Ortiz incorporó a varios talentos jóvenes a los trabajos que hizo en el Complejo del Sifup y después en el Monumental. De ellos, solo cinco entraron en la lista.

Gabriel Maureira, Víctor Campos, Nicolás Suárez, Matías Moya y Yastin Cuevas lograron convencer al técnico y viajaron a Uruguay, según reveló Radio ADN. Se suman a Francisco Marchant, Leandro Hernández y Eduardo Villanueva, los fijos en el equipo de Ortiz.

Los juveniles que viajaron a Uruguay con Colo Colo

El resto de los juveniles se quedaron en Santiago, donde seguirán entrenando con sus respectivas categorías. Nos referimos a Bruno Torres, Jerall Astudillo y Rodrigo Catalán, quienes habían formado parte del plantel.

Sobre la lista de viajeros, también llamó la atención que Jeyson Rojas no se haya trasladado a Uruguay. Sin embargo, esto tiene que ver con que el futbolista fue padre en las últimas horas y por eso se quedó en Santiago.

