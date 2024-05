El 10 de Coquimbo Unido está en la mira del Cacique, aunque el técnico tiene una opinión distinta. Si bien no lo descartó, dejó en claro que no es un pedido suyo.

¿Lo quiere o no en Colo Colo? Jorge Almirón sincera su postura por Luciano Cabral

Colo Colo no lo está pasando bien en lo que va de temporada 2024 y debe encontrar soluciones para levantar el rumbo en la segunda rueda. El Cacique ya comienza a mirar refuerzos para el resto de la campaña y hay un nombre que se está peleando con varios otros clubes.

Luciano Cabral se ha transformado en la gran sensación del fútbol chileno gracias al gran nivel que ha mostrado en Coquimbo Unido. En el Monumental lo siguen de cerca e incluso se ha especulado con un interés concreto, aunque Jorge Almirón opta por el misterio.

El técnico de Colo Colo fue consultado este martes en conferencia de prensa sobre la opción de que el 10 de los Piratas llegue a Pedrero. Y si bien no lo descartó, remarcó que él no lo ha pedido.

Jorge Almirón se hace el loco con interés de Colo Colo por Luciano Cabral

Si hay un jugador que ha dado que hablar en la temporada 2024 del Campeonato Nacional, ese es Luciano Cabral. El mediocampista la está rompiendo con Coquimbo Unido luego de años complicados en lo personal y disfruta de una esperada revancha en el fútbol.

Luciano Cabral está en el radar de Colo Colo, pero Jorge Almirón enfatizó que no es por pedido suyo. Foto: Photosport.

Su nivel ha cautivado a varios de los equipos más importantes de nuestro país, incluido Colo Colo. El Cacique ve con buenos ojos al 10 de los Piratas e incluso se ha especulado con negociaciones, aunque por ahora nada se ha confirmado.

Este martes previo al duelo con Fluminense por Copa Libertadores, Jorge Almirón atendió a los micrófonos y fue consultado por Luciano Cabral. El técnico albo, en lugar de despejar las dudas, optó por jugar al misterio aunque dejando muy clara su postura.

“Estoy enfocado en el partido de mañana y los jugadores que tengo”, dijo antes de remarcar que él no ha pedido al 10. “Si hay negociaciones o algo es parte de la directiva, no he hablado de casos puntuales o de nombres”.

Con esto, las posibles negociaciones con el mediocampista quedan en el aire. Eso sí, no es novedad que la dirigencia alba se siente a hablar con jugadores para tentarlos con vestir de blanco y negro.

Luciano Cabral por ahora seguirá trabajando para ayudar a Coquimbo Unido a pelear el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. El 10 se ha llenado de elogios y espera mantener su gran nivel para así dar el salto en su carrera.

¿Cuáles son los números de Luciano Cabral esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Luciano Cabral ha logrado disputar un total de 15 partidos oficiales con Coquimbo Unido. En ellos acumula tres goles, una asistencia y llega a los 1.230 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Luciano Cabral y Coquimbo Unido por ahora se enfocan en su próximo desafío a nivel internacional. Este miércoles 8 de mayo desde las 18:00 horas los Piratas chocan con Sportivo Luqueño por la Copa Sudamericana.

