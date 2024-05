La inclusión de Luciano Cabral en la selección chilena, de cara a Copa América, generó una nueva polémica. Es que el jugador de Coquimbo Unido y figura del Campeonato Nacional tiene apenas opciones de ser parte de La Roja en Estados Unidos 2024.

Como es sabido, Cabral, argentino y nacionalizado ser descendiente de chilenos, fue condenado a 10 años de cárcel al otro lado de la cordillera por una causa de homicidio, pena que luego fue reducida a cinco años y a libertad condicional.

Sin embargo, la tierra del Tío Sam es particularmente celoso de otorgar visa a personas con este tipo de delitos, incluso para quieren concurran a desempeñarse en competencias deportivas, por muy fútbol que sea.

“Hay una cuestión… la FIFA no está por sobre ningún ente nacional, menos en Estados Unidos donde los pillaron, precisamente donde comenzó la investigación por el FIFA Gate. Pero, ¿la gestión la quieres hacer o no la quieres hacer? Partamos desde ahí”, sostuvo Juan Cristóbal Guarello en Deportes en Agricultura.

“Pichanga, todo es un error”

De ahí en más, King Kong fue crítico con los estamentos del fútbol chileno: “si no quieres hacer la gestión, no lo nomines. Si lo nominas, y no lo quieres llevar a la Copa América… si lo vas a nominar y al otro día vas a abrir el paraguas y vas a decir que no puede ir, sólo le haces mal al jugador, a la ANFP y a todos”.

“O no lo nominas y explicas que no lo llamas porque en verdad tiene este problema de plazos… listo y se acabó. Que no se dan los tiempos para el trámite”, complementó.

Cabral en La Roja juvenil. (Foto: Archivo)

Asimismo, Guarello manifestó que “acá también hay una posibilidad. Estados Unidos está muy interesado en difundir el fútbol, hay buena llegada con la Conmebol… Si tú lo quieres hacer el trámite, puedes tratar de apurarlo, de ayudarte y rodearte con gente de la FIFA y Conmebol. Si te va mal, te va mal, pero convocarlo para después no llevarlo…”.

Juan Cristóbal Guarello sentencia: “que al otro día de la nómina salga un asesor a decir que en verdad está muy complicado, me parece muy propio de la actual ANFP: muy pichanga. Al final a Cabral lo sacas, se va a distraer, ojala que no, pero nadie gana con esto. La forma en que se hizo esto, todo es un error”.

