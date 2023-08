La salida de Joan Cruz de Colo Colo no se dio en buenos términos. El canterano dejó el Estadio Monumental en una guerra con la dirigencia y terminó volviendo a Chile poco después: estuvo sólo seis meses en la filial del Real Oviedo, en la cuarta categoría española, antes de fichar por Everton.

Los hinchas del Cacique aún no se olvidan de cómo salió el joven volante y ahora el tema fue abordado por un experimentado. En una transmisión de Twitch, Arturo Vidal se refirió a la salida de Cruz de Colo Colo, criticando la asesoría que recibió el jugador de 20 años.

“Ahí está el mal manejo. Lo que muchos alegan, lo que muchos le critican a una persona, no ha salido nadie a hablar de eso. Lo manejaron horriblemente”, comentó el volante del Athletico Paranaense. Pero no se quedó ahí, pues también apuntó al Cacique.

“Lo llevaron a no sé dónde. En Colo Colo no sé qué pasó tampoco. No jugó teniendo todo el talento y toda la proyección para ser vendido a Europa, y no irse a Cuarta División, donde apareció en algún momento”, disparó después el King.

“Eso me pone muy triste, porque le tengo mucho cariño a él. Lo bueno es que ahora volvió a Everton, espero que mejore su carrera, empiece a concentrarse, a jugar y a tomar mejores decisiones. Pero sí lo hicieron muy mal en su momento”, cerró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joan Cruz con Everton?

Joan Cruz terminó su aventura por el Real Oviedo y regresó a Chile para jugar por Everton. Con el cuadro ruletero, al que arribó para la segunda rueda del Campeonato Nacional, tiene contrato hasta finales del 2023, cuando termine su préstamo.

¿Cuántos partidos jugó Joan Cruz en Colo Colo?

Joan Cruz jugó 27 partidos con la camiseta de Colo Colo: 18 en el Campeonato Nacional 2021, cuatro en la Copa Chile 2021, tres en el Campeonato Nacional 2020 y sólo uno en el Campeonato Nacional 2022. Anotó un gol y sumó dos asistencias.