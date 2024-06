Mercado de pases, bendito y humeante momento del año en el que las noticias se multiplican exponencialmente. Y como Colo Colo es el equipo que está en boga por estos días, tras su clasificación a octavos de Copa Libertadores, se ha transformado en el epicentro de esta tendencia.

¿Cuántos de los que posaron con la camiseta de Colo Colo en la última foto previa del partido ante Copiapó seguirán el próximo semestre? Varios son los que uno puede dar por descontado, como Arturo Vidal, Leo Gil o Guillermo Paiva. No obstante, otros tienen medio pie afuera.

El grupo de los que puede partir se agranda cada día. Su elasticidad probablemente provoca que crezca y se achique en varias oportunidades antes de que comience el segundo semestre (¡mal pensados!).

Hay uno que ha comenzado a aparecer cada vez más seguido entre los que están cotizando maletas. No es tan difícil de saber quién. Sobre todo si resaltamos que fue el que se alzó como gran héroe en la clasificación alba en Asunción.

¿Y ahora quién podrá ayudar a la retaguardia colocolina?

Si todavía no adivina de quién estamos hablando, tiene acento rioplatense, toma mate y su look lo hace un tipo inconfundible. No, no es Vidal, el King habla chilensis. Sí, Maximiliano Joel Falcón Picart.

¿Es una buena idea dejar partir a Falcón? Sea como sea, mucho no se puede hacer cuando se trata de una figura que está llamando la atención de mercados muchos más contundentes que el del fútbol chileno.

Ante este dilema, la familia alba reacciona. Ricardo Dabrowski, campeón de la Copa Libertadores 1991 con el Cacique, y Alejandro Hisis, ganador de la consecuente Copa Interamericana, hablaron en exclusiva con los micrófonos de Redgol.

Opinión de dos albos de corazón

Alejandro Hisis es un Peluca-lover. El ex jugador y campeón con Colo Colo, tiene clara la película cuando se le habla de una posible partida de Falcón. “Yo creo que si están armando un plantel como para darle continuidad y pensar en cosas grandes a nivel internacional, entonces la idea es mantener los planteles y no despotenciarse. Entonces, Colo Colo debería hacer un esfuerzo. Hay muchos ejemplos de lo que ha pasado cuando jugadores se han ido y que no debieron haberse ido”, declaró.

Ahora, también es realista. “Lamentablemente, cuando las ofertas son muy buenas, tanto para el club, como para el jugador, no se quiere perjudicar a nadie. Pero, también hay que ver la parte del hincha, de lo que es Falcón para el equipo. Entonces, creo que son muchas las cosas que hay que medir antes de decir ‘ok, demosle no más'”, analizó el Chino Hisis.

¿Qué tan importante es para Alejandro Hisis el Peluca Falcón? Una respuesta lo grafica todo: “El otro día ante Copiapó se notó mucho su ausencia”.

Dabrowski

Ricardo Dabrowski, también sabe el importante rol que ocupa el Peluca en el fondo albo. No obstante, su análisis toma otros matices al referirse a los incentivos económicos.

“Creo que él se fue ganando un lugar. Llegó en un momento complicado del equipo, se ganó la titularidad y ha demostrado querer la camiseta. Es decir, hay muchas cosas que tiene a favor. Ahora, después, más allá hay otra situación. Primero, está el entrenador. Es decir, si él considera que es un jugador que tiene que estar sí o sí. Después, las posibilidades que tenga económicas el club como para dejarlo. En tercero, está el deseo del mismo jugador de querer quedarse convencido y no escuchar otras propuestas”, argumentó.

“Hoy por hoy, es muy complicado, porque los tiempos han cambiado, es distinta la perspectiva. El jugador mira mucho el tema económico porque hay grandes diferencias. Entonces, toda la decisión para que un jugador continúe en un plantel depende de muchísimos factores, no pasa solo porque el hincha quiere que se quede”, añadió.

“Porque por ahí aparece una oferta mejor y el jugador se va. Ha pasado en montón de casos y recientes. No estoy hablando de algo que se desconozca. En resumen, pasa por muchos factores”, concluyó el ex campeón continental con el Cacique en 1991.