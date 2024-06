La llegada de Jorge Almirón no sólo le permitió a Colo Colo clasificar en la Copa Libertadores, sino que también dejó sin espacio a algunos regalones de Gustavo Quinteros. Uno de ellos es Ramiro González, quien casi no ha visto acción esta temporada.

El defensor pasó de ser uno de los constantes la campaña anterior a no sumar minutos hasta ahora. Su situación ha instalado los rumores sobre una posible salida en la segunda parte del 2024, pero el propio jugador los descartó.

Este martes el zaguero sacó la voz ante su presente en el Cacique y confirmó que no piensa en moverse del Estadio Monumental. Eso no es todo, ya que también enfatizó en que hará respetar su contrato y que espera ganarse un lugar en el once albo.

Ramiro González quiere pelear su lugar en Colo Colo

Ramiro González no piensa en otra cosa que no sea jugar por Colo Colo hasta el final del 2024. En conversación con Cooperativa Deportes el defensor remarcó que espera dar vuelta su situación en el Cacique para tener más protagonismo.

“En lo grupal, bien. En lo personal, con muy pocos minutos. Un jugador a pesar de todo quiere jugar, me brindo al máximo, me entrego al cien por ciento para tratar de estar a disposición”, señaló.

Ramiro González está tranquilo a pesar de todo lo que se ha dicho en su cuestionado paso por Colo Colo. “Se han hablado muchas cosas cuando llegué que estaba todo roto, y gracias a Dios nunca me he perdido partidos por lesión. Veremos qué va a pasar a futuro, pero de mi parte entregar lo mejor y esperar qué pasa a futuro”.

En esa misma línea, enfatizó en que se quedará en el Monumental hasta diciembre. “Tengo contrato hasta fin de año, uno llega a una edad que a pesar de todo también piensa en la familia, tengo a los niños en el colegio y trato de por ahí buscar estabilidad”.

“Por ahí un día me agarran ganas de seguirla peleando y quedarme porque en su momento dejé mucho para venir. Cuando en su momento me tocó estar en México, era el objetivo que tenía el llegar a un equipo grande como Colo Colo, se dio y hoy por hoy no lo quiero dejar ir tan fácil. Sé que no es fácil cuando toca estar de mi lado, pero mientras haya posibilidades la voy a seguir peleando”, añadió.

Eso no fue todo ya que el defensor también reveló que no ha tenido contactos con ningún otro club. “En su momento se hablado de Copiapó el año pasado y no sé qué otro equipo había salido, pero eso eran todos rumores. Nunca me han comunicado nada y llegado el caso se verá, pero no es mi intención irme hoy por hoy, me siento bien”.

“Contento en el grupo, a pesar de todo tenemos un buen grupo y se han cumplido objetivos importantes después de muchos años el tema de la Copa. Y uno ha tenido poca participación pero entregando lo mejor y aportando del lado que me toca”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Ramiro González esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Ramiro González ha disputado un total de dos partidos oficiales con Colo Colo. En ellos no marcó goles ni dio asistencias y llega a los 91′ minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deja la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional en pausa para enfocarse en la Copa Chile. El próximo domingo 16 de junio desde las 15:00 horas el Cacique enfrenta a Deportes Quillón.

