Pasaron seis años para que el nombre de Colo Colo apareciera en el cuadro final de la Copa Libertadores, porque los albos vuelven a estar en los octavos de final del certamen continental.

Este lunes se realizó el sorteo de las series de los 16 mejores, donde el Cacique quedó emparejado con Junior de Barranquilla.

La noticia se topó justo con las vacaciones del plantel de Colo Colo tras el fin del primer semestre, pero el arquero Brayan Cortés está entrenando con la selección chilena para el amistoso ante Paraguay, y este martes atendió a la prensa, por lo que fue consultado acerca del cruce con los colombianos.

La opinión de Brayan Cortés

El portero iquiqueño analizó la serie con el cuadro caribeño y avisó que Colo Colo va a dejar todo en la cancha, porque sueñan con seguir pasando de fases.

“Fue ayer cuando yo estaba en mi casa, no he vuelto a estar con mis compañeros, no sé cómo lo habrán tomado ellos, pero en lo personal lo tomo muy bien, sabemos lo que es Junior en Colombia, todos los rivales son difíciles en la Copa Libertadores”, dijo en primera instancia.

Cortés entrenando en la Roja. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Esperamos estar a la altura, el equipo está muy fuerte, estamos muy unidos, hemos trabajado muy bien, luchamos tanto para pasar a octavos, así que vamos a dejar todo en lo que viene”, agregó.

Colo Colo iniciará la serie ante Junior en el Monumental y todo se va a definir en el infierno del Metropolitano de Barranquilla.

