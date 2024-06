La Copa Libertadores puede tener a otro equipo chileno en los octavos de final. Huachipato sale a buscar el paso a la siguiente ronda ante Gremio, con el sueño de poder meterse entre los 16 mejores de América. Conoce si Chilevisión dará el duelo.

Los Acereros han realizado una buena campaña a nivel internacional e incluso, ya aseguraron su paso a la Copa Sudamericana. Sin embargo, quieren el premio mayor que es seguir con vida en la Libertadores. Para asegurar su paso, están obligados a derrotar al Tricolor Gaucho en condición de local. El empate los dejaría mirando la calculadora y la derrota los manda a la otra mitad de la gloria.

¿Transmite Chilevisión a Huachipato vs Gremio en la Libertadores?

El canal no dará este encuentro, por lo que la única alternativa para seguirlo en TV será por ESPN Premium, mientras que en streaming estará disponible en Star+. Revisa las señales correspondientes según cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

¿A qué hora es el partido de la Copa Libertadores?

Huachipato y Gremio se enfrentan este martes 4 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Cap de Talcahuano, Chile.

La definición del Grupo C

Debido a los problemas del clima en Porto Alegre, los partidos de Gremio debieron ser reprogramados y por esto, el Grupo C todavía no se cierra. Tras el triunfazo en Argentina ante Estudiantes, Huachipato quedó con la primera opción de acompañar al clasificado The Strongest en octavos de final.

Si los Acereros ganan, serán líderes y enfrentarán a Peñarol en octavos. Si empatan, tendrán que esperar que Gremio no derrote a Estudiantes en la última fecha. Si pasan de esta manera, serán segundos y su rival será Fluminense en la ronda de los 16 mejores.