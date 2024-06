Colo Colo ya piensa en el próximo semestre. El cuadro de Jorge Almirón tiene varios desafíos por delante. Quizás el más importante, la Copa Libertadores, donde disputará los octavos de final.

El Campeonato Nacional, sin embargo, no se piensa dejar de lado. Y para poder pelear en dos frentes, hay que tener jugadores suficientes. La idea que prima en Macul es traer y mantener.

Es decir, hacerse de refuerzos, en las áreas que Almirón determine como importantes, y mantener a los que hoy son o alternan como titulares. La grúa para levantar jugadores, no obstante, tiene el motor prendido en este mercado de invierno.

Hay uno que pareciera agarrar sus maletas en Colo Colo. Es un pilar de la defensa y ha sido de las grandes revelaciones en el Cacique. Será difícil mantenerlo alejado del extranjero.

¿Parte a Italia?

Según consignó Daniel Arrieta en Pelota Parada de TNT Sports, el cuadro albo podría verse impelido a dejar partir a Alan Saldivia. El defensa central del Albo huele a perfume europeo.

Fue el periodista de TNT Sports el que soltó la bombita. “Los representantes están en Europa. Me contaron que se van a reunir con un equipo italiano. Si avanza la negociación, la próxima semana habría novedades”, señaló en el programa Pelota Parada.

Ya había indicios de que Alan Saldivia no seguiría en Colo Colo. La semana pasada, Jorge Almirón había dicho que temía la partida del defensa. “Hay una cláusula, si alguien la ejerce y el jugador está dispuesto a irse, no se puede hacer nada. Alan tuvo la posibilidad de ir a Estados Unidos cuando empezó el torneo, me sorprendió cuando lo conocí, lo hablé y creía que no era su futuro inmediato jugar en una liga como esa”, señaló entonces.

Si bien aún no existe ninguna información sobre el nombre del equipo italiano que estaría interesado en Alan Saldivia, probablemente una oferta desde la Serie A sería un punto final. El radar de Almirón para el próximo semestre debe empezar a rastrear defensas centrales.