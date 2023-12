El mundo Colo Colo está expectante. Este sábado, por medio de la plataforma Dreams Auctions, se subastará la camiseta más importante en la historia del club y, por qué no, una de las más importantes del fútbol chileno.

La polera con la que Leonel Herrera anotó el último gol de la final de la Copa Libertadores 1991 donde el Cacique, dirigidos por el histórico Mirko Jozic, derrotó a Olimpia, será rematada. Y el exdelantero recibió críticas.

Quien quiera quedarse con la legendaria prenda colocolina tendrá que pagar, mínimo, 30 mil dólares, unos 26 millones de pesos chilenos. Eso sí, se estima que llegará a los 40 mil dólares, unos 34,6 millones de la moneda nacional. Algo que no le gusta para nada a Gabriel Mendoza y Luis Pérez.

Ambos excompañeros de Herrera sacaron la voz tras enterarse de la situación, y dejaron en claro que no les parece en absoluto que decida desprenderse de la mítica polera.

Coca Mendoza habló con La Tercera, y detalla que Herrera “me contó. Le dije que estaba cagado de mate. Se lo dije. Uno no se puede meter en las cosas personales”.

“Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica”, complementó.

Tras eso, destaca que “uno no sabe el contexto. El me dijo ‘yo sé donde me aprieta el zapato’. Soy su amigo y respeto eso, pero yo, aunque esté quebrado, nunca me voy a deshacer de esa camiseta. No podría. Por ningún motivo”.

“Soy amigo de Leo y lo hablé solo con él. No lo comparto, no estoy de acuerdo, pero son situaciones personales”, cerró.

Dispara a Blanco y Negro

Mendoza no se quedó ahí, y dispara contra la directiva apuntando que deberían estar más atentos para cuidar a los exfutbolistas de aquel histórico plantel que podrían estar pasando por problemas.

“Blanco y Negro no hace nada por los campeones de América. Nos miran como números, como una simple camiseta. Pero esa camiseta tiene historia, tiene alma, recuerdos”, apunta.

“Si no lo hace con el plantel más ganador de la historia de Colo Colo, qué va a hacer por una camiseta. Ni deben saber que se está rematando”, continúa Mendoza.

“Se van a cumplir 33 años. En algún momento, queríamos traer a Mirko y nadie nos ayudó. La camiseta se la sacan del museo. Ellos nos saben, no tienen idea de lo que significa Colo Colo para la gente o de lo que puede llegar a representar una camiseta como la de Leo”, cerró.

Luis Pérez: “Yo la guardo, no la remato”

El histórico Luis Pérez, autor de uno de los goles con los que el Cacique fue el mejor del continente aquel 5 de junio de 1991, también habla con La Tercera y muestra su categórica opinión al respecto.

“La guardo, no la remato. No la subastaría por nada del mundo. Hoy, no. No sé si más adelante. Uno nunca puede decir que no. La gesta pertenece a todo el mundo, pero hay cosas que pertenecen a nosotros, íntimas”, apunta.

Tras eso, complementa que “lo de las camisetas, zapatos. Cada uno tiene el derecho de subastar, regalar o guardar, dependiendo de la situación en que esté. Yo opino por mí, en términos emotivos. Es un tesoro. Se respeta si alguno quiere hacerlo. Es su patrimonio”.

“Me enteré de que la camiseta la había retirado, pero no sabía que era para una subasta. Menos sé por qué lo hace. Pensé que quería tenerla en su casa. Como digo, cada uno puede hacer lo que quiera con su patrimonio. Yo no lo haría. No tengo esa necesidad. Espero que no la tenga”, agrega.

“Es difícil manejar en una subasta muy abierta negarle la posibilidad a alguien, Uno espera que estas cosas queden en manos de gente que vivió la época y si alguien está pasando por un mal momento y puede hacer algo para mejorar su vida o la de alguien, obviamente está en su derecho”, agrega.

“A veces el día a día es más importante que el recuerdo, que siempre va a estar, porque es imborrable”, añade.

“Nadie puede comprar esa emoción. No tiene un valor bajo ningún punto de vista. Lo que queda es la valoración, el recuerdo. A veces es el cariño, el respeto, que te cuenten experiencias de vida a partir de ese momento. Eso vale mucho más que una camiseta o una medalla”, concluyó.

¿Cuándo se subasta la histórica camiseta de Colo Colo?

Para este sábado 16 de diciembre está pactado el remate de la camiseta de Leonel Herrera con la que el Cacique ganó la Copa Libertadores de 1991.

