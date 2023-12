Lo que parecía una simple subasta, terminó generando una polémica de proporciones. Y es que hace unos días, Dreams Auctions anunció que se iba a subastar la prenda, probablemente, más importante a nivel de clubes del fútbol chileno: la camiseta del gol clave en el título de Colo Colo en la Libertadores 91.

Se trata del tanto anotado por Leonel Herrera en el segundo tiempo, el cual definió el 3-0 final con que el Cacique venció a Olimpia y terminó dándole a Chile su primera y única Copa Libertadores. Y es por esa importancia histórica, que muchos no se tomaron bien que la camiseta sea subastada.

Leonel Herrera responde a las críticas

Sin embargo, tras críticas por parte de varios excompañeros, como Luis Pérez o Gabriel Mendoza, el propio Leonel Herrera respondió mediante La Tercera. El autor del mítico tanto apuntó directamente contra Blanco y Negro por no ofrecerle un monto económico por la prenda.

“Lo hago principalmente porque la tuve en el museo alrededor de 15 años. Se la pasé a Colo Colo con todo el cariño del mundo, para que la gente pudiera apreciarla. Nunca recibí ningún tipo de retribución”, señaló Herrera, hijo que quien también fuera finalista de la Copa Libertadores en 1973.

“Me dijeron que tenían ganas de que siguiera ahí, pero no hubo ofrecimiento alguno. A mí me interesa que la camiseta quede visible, en algún lugar donde la gente pueda verla”, agregó Herrera, aunque reconoció que quien la compre puede no la piense para esos fines. “Es un riesgo que tenemos que analizar”, aseguró.

“Es una camiseta única. Es la única que está tal como estaba cuando terminó el partido. Tiene todas las huellas de una camiseta usada. Es una apuesta y una forma de ver qué valor tiene. En lo histórico y en lo monetario. No es más que eso. No tiene ninguna vuelta”, agregó.

“No es por un tema de apuro. Yo le planteé a Colo Colo sentarse a conversar. Dijeron que no estaban en condiciones. El monto no lo voy a comentar. Ni siquiera llegamos a hablar de plata. No hubo ofertas ni contraofertas. No pasa por eso. La prueba es que la tuve 15 años en el club a cambio de nada. Ni de una invitación para ir a verla”, criticó.

“No sé si Colo Colo le ha tomado el valor. Después de los 15 años que la tuvieron, quizás es una pieza no más. Quizás ahora le toman el valor histórico. O quizás no, porque hay mucha gente antijugador, antiexjugador, que no le toma la importancia a la historia”, reflexionó.

“Capaz que no le den el mismo valor que le da la gente. Pasa con otras cosas, también. Por ejemplo, los asientos que nos dieron están en Océano. Quizás pudieron buscar una mejor ubicación. No es una cuestión económica. Son gestos”, cerró.

¿Está bien que se subaste este tipo de prendas históricas del fútbol chileno? ¿Está bien que se subaste este tipo de prendas históricas del fútbol chileno? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuándo se subasta la histórica camiseta de Colo Colo?

Para este sábado 16 de diciembre está pactado el remate de la camiseta de Leonel Herrera con la que el Cacique ganó la Copa Libertadores de 1991.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo comenzará su pretemporada el lunes 8 de enero. El Cacique tiene pactado disputar la final de la Supercopa de Chile el 11 de febrero, con hora y estadio aún por confirmar.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.