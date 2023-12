Luego de tres años, el argentino Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador de Colo Colo, tras la decisión final del directorio de Blanco y Negro para no renovar su contrato de cara al 2024, lo que les obligará a buscar un nuevo estratega para que rija sus destinos futbolísticos.

La tarea no será sencilla, ya que el santafesino se convirtió en uno de los técnicos más ganadores en la historia del club, tras ganar dos Copa Chile (2021 y 2023), una Supercopa y el Campeonato Nacional 2022, mas quedó en deuda a nivel internacional.

Hasta el momento, todos los nombres que se han dicho para tomar el lugar de Quinteros en Colo Colo son de nacionalidad argentina, una situación que no le agrada a un histórico albo como Roberto Cóndor Rojas, ex arquero multicampeón, quien desde los micrófonos de RedGol hizo un llamado a la dirigencia alba.

“Es hora de que Colo Colo vuelva a sus raíces, es tiempo de poner la historia del club dentro de la cancha“, afirmó el ex futbolista que defendiera la portería del Cacique entre 1982 y 1987, para luego recalcar que “yo creo que en Chile hay personas y entrenadores capacitados para dirigir al equipo”.

¿Qué candidatos propone Rojas como DT de Colo Colo?

En la conversación con los micrófonos de RedGol, más que mencionar particularmente nombres propios, el Cóndor dejó muy en claro lo que no quiere, pues “no se puede traer a una persona que no conozca lo que realmente es esta institución“.

En ese sentido, a Rojas le parece que nombres como Claudio Borghi, Ivo Basay y Jaime Vera “merecen una oportunidad porque conocen muy bien la interna de Colo Colo, pero la actual directiva piensa con ojos fuera de nuestras fronteras, y eso es lamentable”.

“Colo Colo tiene que volver a sus raíces dentro y fuera de la cancha, porque así se hizo grande este club y lo pueden hacer más grande, si la gente que escogen son los mejores”, sentencia el histórico ex arquero albo.

¿Qué requisitos debe tener el próximo entrenador albo?

Según las palabras del gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, “debe ser un técnico que haya dirigido un equipo grande e importante, que haya conocido la instancia internacional, que haya tenido protagonismo con los equipos en que ha estado y que tenga un estilo de juego como el que Colo Colo necesita“.

El próximo entrenador de Colo Colo debe ser... El próximo entrenador de Colo Colo debe ser... YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.