Leandro Benegas y Damián Pizarro fueron las figuras de la remontada de Colo Colo ante Universidad Católica, anotando a los 90’+6 y 90’+11 para mantener al Cacique en carrera por el Campeonato Nacional. Ahora, el Toro habló de la competencia que tiene con el joven delantero.

En conversación con Las Últimas Noticias, el ex Independiente relató que “es una competencia súper sana. Trato de compartir alguna palabra o consejo cuando lo necesita, pero creo que nos hacemos bien porque yo tengo que estar a la altura de esa competencia. Y él tiene que saber que no se tiene que relajar”.

“En ese sentido me ha ayudado, porque yo le exijo y él me exige. Me pone contento que haga goles. Lleva poco tiempo en primera, pero ha demostrado cosas muy buenas”, comentó el delantero, quien además explicó cómo enfrenta el hecho de no ser titular.

“Uno tiene la edad para manejar las situaciones y mantener un equilibrio. A veces el técnico toma las decisiones que piensa que son mejores para el equipo. Hay que respaldarlas y estar siempre con buena predisposición. Es así: cuando llegas a un club grande sabes que hay mucha competencia”, dijo.

“Por ejemplo, los últimos partidos previos al Superclásico con la U no fui ni citado. Y después me tocó ser titular y convertir un gol. En lo personal trato de resguardarme bastante en mi familia cuando no me toca jugar porque uno piensa que está para competir siempre”, cerró.

¿Cuántos goles ha hecho Leandro Benegas en Colo Colo?

Leandro Benegas suma seis anotaciones con la camiseta de Colo Colo, todas ellas en el Campeonato Nacional 2023. Es el máximo anotador de la temporada de los albos junto a Carlos Palacios.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego de triunfar ante Universidad Católica, Colo Colo se centra nuevamente en la Copa Chile. En la revancha de semifinal, los albos recibirán a Cobreloa este miércoles 4 de octubre a partir de las 19:00 horas.