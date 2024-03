El fútbol argentino tiene a Godoy Cruz como uno de los equipos que se perfilan como candidatos en la Copa de la Liga. Entre sus figuras se destaca Hernán López Muñoz y ya se habla de una posible partida al extranjero.

Pero el “Tomba” sufrió un duro revés al inicio del año al quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Colo Colo. El Cacique con solitaria anotación de Marcos Bolados dejó afuera al cuadro trasandino.

Un duelo especial para López Muñoz ya que se enfrentó a Arturo Vidal. Incluso cambió camiseta con el King tras los partidos registrados en Mendoza y en Santiago.

El sobrino nieto de Diego Armando Maradona incluso reveló que guarda con especial recuerdo la casaca del Bicampeón de América. Así lo evidenció en conversación con ESPN.

Es que el “10” detalló que le tiene especial cariño a la camiseta del ex Barcelona y Bayern Munich. Incluso no se guardo palabras y describió al King con un categórico concepto. “Tengo la camiseta que cambié con Arturo Vidal. Acá en Mendoza no tengo muchas más”, indicó de entrada.

Luego en el programa Generación F su madre le trajo la camiseta del King. “Terrible jugador”, reconoció al recordar el duelo con Vidal y las diferencias que marca dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Arturo Vidal?

El Bicampeón de América se encuentra en proceso de recuperación física y no fue considerado para el encuentro entre Colo Colo y Everton de este sábado 30 de marzo. Ahora se espera su retorno justamente para la Copa Libertadores para el miércoles 3 de abril cuando el Cacique reciba a Cerro Porteño.