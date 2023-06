Colo Colo sale a pelear su última oportunidad para seguir con vida en la Copa Libertadores. Este jueves el Cacique recibe al Deportivo Pereira con la obligación de ganar para meterse en octavos de final del certamen después de una dura primera parte de la temporada.

Al equipo de Gustavo Quinteros sólo le sirve ganar, mientras que a los cafetaleros con un empate les basta. Incluso una derrota los puede llevar a Copa Sudamericana, algo que los tiene sin presión y puede afectar, según un periodista colombiano.

Andrés Marocco avisa a Colo Colo que Pereira llega sin presión a Copa Libertadores

El periodista Andrés Marocco conversó con RedGol y adelantó el partido de Colo Colo con Deportivo Pereira. Ahí el reportero dejó en claro que es el Cacique el que tiene toda la presión encima. “A Pereira no le queda más. No pudo clasificar a los ocho, es un equipo que se desmanteló del campeón y mantiene la línea con una Copa Libertadores decente”.

“Es difícil hacer cálculos con gran expectativa porque precisamente tiene una nómina reducida. El último resultado no fue bueno de ninguna manera, pero cualquier cosa puede pasar. El grupo se ha visto parejo y es lo último que le queda”, añadió.

Ahí Andrés Marocco advierte a Colo Colo sobre el momento en el que llega su rival y con quien pelea el cupo a octavos de Copa Libertadores. “Pereira, si llega a Sudamericana como es casi un hecho, está bien. La presión no es alta y el jugador colombiano puede conseguir mejores cosas”.

“Colo Colo es un grande de Sudamérica, tiene historia y Pereira no la tiene, pero no hay tampoco nada que perder. Es un equipo chico que llegó a estas instancias ganando un campeonato que no es para nada difícil pero que generalmente no logran los equipos chicos en Colombia”, complementó.

Para cerrar, tuvo palabras para Fabián Castillo, quien ha quedado en deuda en sus primeros meses en Colo Colo. “El mismo problema de siempre de los jugadores colombianos. Hay calidad, técnica, los números no eran malos, pero de pronto no se adaptó o necesita más tiempo. No me parece normal que no le fuera bien como pintaba”.