Siguen las repercusiones en Colo Colo tras los polémicos dichos de Esteban Pavez. Es que el capitán albo dijo en diálogo con el Sifup que U Católica es la institución más grande.

Por eso, fue Justo Villar tomó la palabra y en conversación con el podcast Centenario de los albos le mandó recado a su ex compañero. Fiel a su estilo, el paraguayo aclaró que para él el Cacique es el más grande.

“Colo Colo fue muy importante en mi vida… Quería estar ahí, quería sentir eso y era la última etapa de mi carrera. Ya había pasado todo y para mí era un privilegio poder, ratificar lo que creías que era el club en el sentido de su grandeza y de su popularidad”, partió diciendo

Puso a Colo Colo por sobre todos: palo a Pavez

Justo Villar siguió con sus frases con olor a indirecta a Esteban Pavez. El meta que fue ícono en el arco de Colo Colo aseguró que el equipo no tiene comparación en cuanto a su grandeza en Chile.

Pavez y Villar en Colo Colo /Photosport

“Lo que me llamaba mucho la atención es que cualquier noticia que fuera de Colo Colo era repercusión nacional, para bien o para mal. Y eso significa que el club es tan importante en la vida de cada uno de los chilenos”, recalcó.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, Villar cerró el debate asegurando que durante su carrera el Cacique marcó un antes y un después diciendo que “me tocó jugar en grandes clubes y en clubes muy buenos”.

ver también Sus rivales preocupados: la gran noticia que recibe Colo Colo en plena lucha por la Copa Sudamericana

“La magnitud que tiene Colo Colo, el arrastre que tiene y la forma en cómo te ve la gente cuando estás en un club tan grande como Colo Colo, difícilmente se pueda igualar con otros”, cerró.