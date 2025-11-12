Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“La magnitud de Colo Colo no se puede igualar a otros”: Justo Villar le hace la cruz a Esteban Pavez por la UC

El emblema albo repasó la polémica de la semana y puso al Cacique por sobre todos en el fútbol chileno.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Caos total con el capitán albo.
© Photosport.Caos total con el capitán albo.

Siguen las repercusiones en Colo Colo tras los polémicos dichos de Esteban Pavez. Es que el capitán albo dijo en diálogo con el Sifup que U Católica es la institución más grande.

Por eso, fue Justo Villar tomó la palabra y en conversación con el podcast Centenario de los albos le mandó recado a su ex compañero. Fiel a su estilo, el paraguayo aclaró que para él el Cacique es el más grande.

“Colo Colo fue muy importante en mi vida… Quería estar ahí, quería sentir eso y era la última etapa de mi carrera. Ya había pasado todo y para mí era un privilegio poder, ratificar lo que creías que era el club en el sentido de su grandeza y de su popularidad”, partió diciendo

Puso a Colo Colo por sobre todos: palo a Pavez

Justo Villar siguió con sus frases con olor a indirecta a Esteban Pavez. El meta que fue ícono en el arco de Colo Colo aseguró que el equipo no tiene comparación en cuanto a su grandeza en Chile.

Pavez y Villar en Colo Colo /Photosport

Pavez y Villar en Colo Colo /Photosport

“Lo que me llamaba mucho la atención es que cualquier noticia que fuera de Colo Colo era repercusión nacional, para bien o para mal. Y eso significa que el club es tan importante en la vida de cada uno de los chilenos”, recalcó.

Publicidad

Finalmente, Villar cerró el debate asegurando que durante su carrera el Cacique marcó un antes y un después diciendo que “me tocó jugar en grandes clubes y en clubes muy buenos”.

Sus rivales preocupados: la gran noticia que recibe Colo Colo en plena lucha por la Copa Sudamericana

ver también

Sus rivales preocupados: la gran noticia que recibe Colo Colo en plena lucha por la Copa Sudamericana

“La magnitud que tiene Colo Colo, el arrastre que tiene y la forma en cómo te ve la gente cuando estás en un club tan grande como Colo Colo, difícilmente se pueda igualar con otros”, cerró.

Lee también
"Hay que esforzarse un poco": ex arquero le pega con todo a Colo Colo
Colo Colo

"Hay que esforzarse un poco": ex arquero le pega con todo a Colo Colo

Justo Villar es protagonista de una grave polémica en Paraguay
Internacional

Justo Villar es protagonista de una grave polémica en Paraguay

El candidato de Villar para reemplazar a Cortés en Colo Colo
Colo Colo

El candidato de Villar para reemplazar a Cortés en Colo Colo

El presente colocolino que sorprenderá a Dua Lipa en Chile
Colo Colo

El presente colocolino que sorprenderá a Dua Lipa en Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo