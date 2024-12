Justo Villar se transformó en una de las figuras en el arco de Colo Colo en el partido de las leyendas. El portero paraguayo a sus 47 años demostró que la calidad sigue intacta bajo los tres palos.

Por lo mismo, como voz autorizada en el Cacique, abordó el tema sobre el reemplazante de Brayan Cortés. Lo que el ex mundialista analizó de forma particular por lo que significa el puesto en los albos.

“Es difícil recomendar a alguien en el arco de Colo Colo porque es un club muy especial. A veces llega un arquero con mucho renombre y no se siente bien. En otras, llega uno sin renombre y termina siendo figura. No es fácil el tema”, aseguró a Redgol.

Sin embargo, el paraguayo decidió nacido en Cerrito decidió jugársela por su candidato y al ser consultado se inclinó por la opción de Claudio Bravo. Aunque de entrada fue cauteloso con el tema.

El candidato de Justo Villar para reemplazar a Brayan Cortés

“Sería bueno verlo retirándoselas en Colo Colo. Pero sabemos lo que es Claudio y la decisión que tomó”, expresó certero sobre que Bravo ya decidió su retiro hace varios meses.

Sin embargo, recalcó que el tiempo con inactividad no será impedimento para su nivel. Por lo que ahora dejó la tarea a ByN para convencer al Bicampeón de América.

Bravo recibe el apoyo para reemplazar a Cortés en el año del centenario

“La inactividad no creo que sea impedimento. Yo me retiré hace seis años, no entrene nada y tuvo cinco minutos muy buenos. Imagínate él con la experiencia que tiene él puede jugar tranquilamente en Colo Colo”, sentenció el ahora director deportivo de la selección de Paraguay.