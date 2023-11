Nelson Bustamante es uno de los nombres que más prometía en el fútbol chileno hace unos años. Hoy tiene 30 años, no juega desde hace cuatro, y su sueño es volver al fútbol. Se hizo conocido tras ser descubierto en la televisión, lo que lo llevó a jugar en el fútbol italiano por 12 años.

Su historia fue simple. Cuando tenía 13 años fichó por el Brescia de Italia y fue denominado como el “Messi chileno”, ya que también jugaba como mediapunta y tenía problemas de desarrollo. Estuvo más de una década en el calcio y defendió los colores de varios clubes previo a regresar al país.

Bologna, Lecce, Matera, Verbania y Virtus Bolzano fueron parte de su carrera, que se relanzó en 2018 en Chile en Santiago Morning. Pero no le fue bien. En 2019 migró a Barnechea, y tampoco consiguió la consolidación, lo que lo llevó al retiro temprano.

Su sueño, sin embargo, es volver a jugar, y por medio de sus historias de Instagram reveló que se muere de ganas de tener la oportunidad de jugar por Colo Colo. Para eso está realizando una pretemporada en su hogar, según muestran varios videos que ha compartido en redes sociales.

Esta semana, Bustamante publicó la caja de preguntas en sus Instagram Stories y alguien le comentó que falta un ’10’ como él en el Cacique. A eso contestó que “sería un sueño jugar en Colo Colo y un desafío muy grande, pero no le tengo miedo al desafío. Cuando estuviste en lo alto y luego conoces lo más bajo, nada te da miedo”.

Eso no fue todo, ya que el ex jugador del Brescia confesó que su regreso a Chile no fue fácil. Según él, le fue mal “porque no me hicieron jugar, no me dieron la oportunidad de demostrar mis capacidades. Y cuando me pusieron respondí con goles y jugadas, pero te empieza a dar frustración, rabia y dejar de interesar la futbolmanía”.

Su meta actualmente es jugar en cualquier club, donde sea que tenga la chance. “Sinceramente, en el que me den minutos, aunque me paguen el mínimo”, añadió.

Desde su temprano retiro en 2019, Bustamante aprovechó a su familia. “Jugué para mi gente del barrio, disfruté con mi familia, ya que me fui a los 13 años a Italia y estuve más de 12 años lejos de todos”, confesó el volante.

¿Cómo fue descubierto Nelson Bustamante?

Nelson Bustamante nació en San Bernardo y lo descubrieron las cámaras del programa Contacto de Canal 13 en 2007. A sus 14 años, el joven se hizo conocido por regatear la pelota en las calles para ganar dinero; René Curiaz y Frank Lobos lo acogieron y lo ayudaron a buscar club, para luego salir rumbo al fútbol de Italia.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de nada!