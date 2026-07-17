Vozinha creó su propia página web luego de la fama alcanzada en el Mundial, donde describe sus cualidades como arquero.

Ante la constante necesidad de blindar el arco de Colo Colo, un nombre poco habitual ha comenzado a sonar en los pasillos del Estadio Monumental: Josimar Dias, mundialmente conocido en el ámbito futbolístico como Vozinha.

El experimentado guardameta de la selección de Cabo Verde ha despertado el interés del Cacique en este mercado, pero más allá de su exótico currículum internacional, lo que más llama la atención es el perfil psicológico y técnico que el propio jugador proyecta al mundo.

A través de su sitio web oficial (www.vozinhaofficial.com), el arquero africano no solo expone sus atajadas, sino que realiza una profunda autodescripción que encajaría a la perfección con la presión que significa defender el pórtico albo.

Vozinha en su página web

¿Quién es Vozinha en sus propias palabras?

Vozinha utiliza su plataforma personal para presentarse como un arquero moderno, destacando características que van mucho más allá de simplemente evitar goles. Así es como el propio jugador desglosa sus mayores virtudes bajo los tres palos:

-Liderazgo desde el fondo: Vozinha se define como una voz de mando constante. Destaca su capacidad para ordenar la línea defensiva, asumiendo el rol de un “líder silencioso” que transmite seguridad y jerarquía a sus compañeros, una cualidad fundamental para el exigente paladar del hincha de Colo Colo.

–Agilidad y reflejos felinos: En su carta de presentación, el caboverdiano hace especial énfasis en su velocidad de reacción. Se describe como un arquero explosivo, capaz de resolver situaciones de mano a mano y de reaccionar en fracciones de segundo ante remates a quemarropa.

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–Juego con los pies y visión: Consciente de las exigencias del fútbol actual, Vozinha resalta su tranquilidad para salir jugando desde el área. Se considera el “primer atacante” de su equipo, ofreciendo precisión en los pases largos y cortos para romper líneas de presión.

-Resiliencia y fortaleza mental: Quizás el aspecto más destacable de su autodescripción es el enfoque en su preparación psicológica. El arquero subraya su capacidad para mantener la concentración y la calma en momentos de máxima presión, un atributo que resulta vital al momento de pisar la cancha del Monumental.

Vozinha es pretendido por Colo Colo

La autodefinición de Vozinha revela a un profesional obsesionado con el perfeccionamiento técnico y táctico. La posible llegada del arquero a Colo Colo no solo representaría un hito por su nacionalidad, sino también por el carácter competitivo que promete aportar.

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“Un portero debe ser el pilar donde el equipo se apoya cuando las cosas se complican”, es el mensaje implícito que recorre la presentación de Vozinha en su plataforma oficial.

Mientras la dirigencia de Blanco y Negro evalúa sus opciones para reforzar el plantel, la carta de presentación del arquero de Cabo Verde ya está sobre la mesa.

Su perfil demuestra que, al menos en mentalidad y autoconfianza, se siente preparado para asumir desafíos de alta tensión. Quedará por ver si da el salto al fútbol chileno.