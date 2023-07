La crítica no derrumba a Fabián Castillo en Colo Colo: "El profe me está dando minutos"

Entre las críticas se está haciendo camino el jugador de Colo Colo Fabián Castillo, quien pese a todo está ganando confianza de Gustavo Quinteros en el plantel albo, pensando en la revancha ante el América MG en la Copa Sudamericana.

El colombiano sabe que está en deuda con los hinchas, pero hay algo que le mantiene trabajando con tranquilidad: los minutos.

Optimista

Así al menos lo hizo saber antes del viaje a Brasil, donde el plantel del Cacique se trasladó hasta Belo Horizonte, donde el martes jugará su paso a la siguiente ronda del torneo internacional.

“Bien el equipo está motivado. El equipo ha ido capacitándose en lo táctico, creo que era lo que nos estaba costando, pero estamos bien, cómodos y nos entendemos bien los unos con los otros. Será un partido difícil en Brasil, pero vamos con mentalidad positiva”, comentó en Cooperativa.

Por lo mismo, cree que pese a la ventaja que tienen en el marcador global, no pueden ir a jugar con eso: “Hay que salir a buscar, Colo Colo debe salir a proponer. En la Copa Libertadores siempre fuimos por el resultado y no será la excepción”.

Confianza

Pese a que vienen de vencer a O’Higgins por el Campeonato Nacional, Castillo sabe que tiene que ir mejorando sus actuaciones, porque está bajo la mirada de la hinchada alba.

“Me siento bien, cómodo con los compañeros que me han dado confianza y la verdad me he sentido bien físicamente, que era lo que me costaba, pero de poco aportando al grupo”, enfatizó.

“Todavía falta, la verdad que no estoy conforme con mi desempeño, porque puedo dar más. Siempre hay algo por mejorar, peor estoy contento porque el profe me da minutos y así la confianza va en aumento”, finalizó.