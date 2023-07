Tras vencer a O’Higgins por 2-0 en el Campeonato Nacional, Colo Colo no tiene mucho tiempo para celebrar, porque ahora debe pensar en el duelo ante el América MG por la Copa Sudamericana.

Pero hay un tema que deja pegado al técnico Gustavo Quinteros, quien fue expulsado en el duelo ante los celestes, con una polémica por un fuerte garabato para el árbitro Miguel Araos, donde el entrenador se defendió esta jornada.

Defensa

Fue antes del viaje a Belo Horizonte, donde Colo Colo viaja en vuelo chárter hasta Brasil para la revancha en Copa Sudamericana, cuando el entrenador sacó la voz por su inconveniente.

“Se equivoca el árbitro. Claro, porque fue de atrás y era amarilla para el rival. Me pareció que no fue justo. Había sacado amarilla a Gil y Pavez y no vio de buena manera el foul con Pizarro. Se equivoca en no sacar amarillas al rival, como nos sacó a nosotros”, precisó en el aeropuerto.

Revancha

Pese a que quiere minimizar el hecho, lo que está en la cabeza del entrenador de Colo Colo es el duelo ante los brasileños, donde busca la clasificación con un nivel de su plantel que lo está dejando conforme.

“Ser eficaz como los últimos partidos. Está mejor el equipo, porque han mejorado algunos jugadores y el equipo se beneficia de ello. Quiero ver la versión mejor del equipo, la que jugó estos últimos tres partidos, que fueron buenos. Todos estamos con confianza y esperamos recuperar a Palacios que va tocado”, profundizó.

Colo Colo y Mineiro chocan a las 18.00 horas del martes por la Copa Sudamericana, donde los albos van con una ventaja luego del 2-1 en el Monumental.