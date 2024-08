El Superclásico 196 del fútbol criollo es cosa del pasado con paupérrimo empate sin goles. Tanto Universidad de Chile como local y Colo Colo como visita se ganaron críticas por el poco fútbol mostrado en el Estadio Nacional, por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

En la Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello lanzó una fuerte acusación contra un jugador de Colo Colo, del cual no dio mayores detalles, pero hizo recordar a la polémica protagonizada por Iván Morales cuando estaba en el Cacique.

Para poner en contexto, el periodista analizaba lo poquito que dejó el Superclásico dejando en deuda la entrega y juego de ambos equipos. Guarello se mostró contrariado por el bajo nivel y cero detalles positivos para rescatar. y ahí fue donde estalló por ciertos privilegios, foco y prioridades en la vida de los futbolistas.

“Tengo una amiga que vive cerca de un jugador de Colo Colo. Reza para que no gane Colo Colo. ¿Saben por qué? Porque tiene hasta fuegos artificiales en la noche. Reza para que no gane Colo Colo, no porque le caiga mal Colo Colo, sino para no aguantarse el mambo que arma”, acusó durísimo King Kong.

Malas prioridades y desenfocados

El conductor de su propio espacio en YouTube remató: “que la música urbana, que los tatuajes, los amigotes, el auto grande… pero jueguen fútbol. Si haces un cambio de frente que le caiga al compañero. Si paras una pelota que no te rebote cinco metros. Si das un pase achúntale a los de tu color, huevón. El clásico tiene nota 2,5. No más que eso”.

Cabe recordar que en 2021 Colo Colo ya vivió una situación parecida con el entonces joven delantero, Iván Morales, quien incluso fue denunciado por vecinos de Las Condes con una querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y ante el Juzgado de Policía Local de Las Condes.

Colo Colo contra la U: el pobre partido de Colo Colo y el empate sin goles salvó a vecinos de jugador de Colo Colo de un mega mambo.

En plena pandemia, los vecinos de Morales acusaron al entonces jugador de Colo Colo de realizar fiestas clandestinas y masivas en su domicilio, esto en medio de las cuarentenas. Incluso se detalló el lanzamiento de fuegos artificiales desde el balcón del departamento del delantero.

Tras los hechos ocurridos a principios del 2021, Colo Colo y Blanco y Negro determinaron que Iván Morales viviera en la Casa Alba, la pensión del estadio Monumental para los juveniles, hasta el fin de esa temporada.