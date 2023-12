No cayeron para nada bien en el Mundo Colo Cololos dichos del presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, al explicar la tardanza en encontrar al nuevo entrenador que reemplace a Gustavo Quinteros, y prueba de ello lo muestra Jorge Valdivia.

Luego que el directivo albo afirmara sobre si está el nombre del futuro DT que “no lo veo probable que sea antes de fin de año“, el Mago aprovechó su presencia en Los Tenores de Radio ADN para lanzar una tiraera contra la regencia y deslizar una fuerte crítica al respecto.

“Tiene toda la pinta de ser una improvisación, siento que está bien que se tomen el tiempo en la búsqueda del entrenador, Colo Colo está bajo ese análisis, tiene que darse el tiempo necesario para encontrar al mejor entrenador“, aseguró Valdivia.

En esa línea, el campeón de América en 2015 agrega que “el único problema es que los que tenía en carpeta, ya le han dicho que no y ahí empieza la improvisación, eso no puede estar pasando, sobre todo si ya se sabía que Gustavo Quinteros no iba a seguir antes de que termine el campeonato”.

¿Cómo fue la crítica de Valdivia a Blanco y Negro?

Pero más allá de los comentarios anteriores, el Mago no quedó allí y dedicó durísimas palabras a la concesionaria que rige a Colo Colo, al afirmar que la demora y la forma en que buscan al nuevo técnico los deja expuestos ante los hinchas.

“Han sido muy lentos, han estado muy inoperantes en la decisión de elegir al entrenador. Hay entrenadores que no coinciden o no van de la mano con las exigencias que han salido a declarar sobre las características del nuevo entrenador”, sentencia Jorge Valdivia sobre Blanco y Negro.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

En la actualidad, se sabe que los albos se irán de pretemporada, a partir del lunes 8 de enero, rumbo a Uruguay, y será en este país donde sostenga sus primeros partidos amistosos, en el marco de la Serie Río de la Plata, la cual todavía no confirma los horarios ni los rivales del Cacique.

