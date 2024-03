De que hay un problema interno en Colo Colo, lo hay. Los jugadores ya demostraron su disconformidad con la dirigencia alba y se restaron de la conferencia de capitanes previa al Superclásico. Ahora, Jorge Almirón se refirió al tema.

Es que resulta importante para el plantel albo recibir conforme a lo que se da en cancha. Al parecer existe un potente gallito entre Blanco y Negro y los jugadores del Cacique con respecto a los premios derivados del avance en Copa Libertadores.

Y no solamente es un trascendido. Almirón, en rueda de prensa, no se rehusó a tratar el tema, aunque trató de restarle importancia de cara al domingo, porque no quiere distracciones para el Superclásico.

Jorge Almirón, simplemente aseguró que el tema se resolverá de forma interna y que parece tener sin cuidado al plantel, que tiene sólo ojos para la U. ¿Repercutirá realmente en el resultado dominical?

Se resuelve en familia

Para el DT albo es importante no desviarse del objetivo principal, Universidad de Chile. “No le tomo importancia”, aseguró en la rueda de prensa de este viernes, en el Estadio Monumental.

“Son cosas que pasan en un equipo grande, que tiene trascendencia. Se generan discusiones, diferencias. No hay conflicto, se está negociando y se va a arreglar pronto”, señaló el DT del Cacique.

“Nosotros nos enfocamos en el domingo, tenemos que ganar. Las diferencias se arreglan en casa, para afuera estamos muy fuertes y no hay excusas”, analizó Jorge Almirón, quien remató bajándole el perfil al tema de la riña interna.

“Es algo normal que haya disputas internas, pasa en todas las familias”, concluyó el técnico albo.