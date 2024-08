Jonathan Villagra revela las presiones de Unión Española: "Si no renovaba, no jugaba más"

Jonathan Villagra había sido uno de los jugadores chilenos destacados en el último tiempo, pero esta temporada no lo pasó bien. El defensor apenas pudo sumar minutos en Unión Española e incluso fue cortado ante la sorpresa de los hinchas.

Los rumores no se hicieron esperar y, tras su salida a Colo Colo, fue el propio jugador quien ha ido contando detalles al respecto. El zaguero expuso al club y los acusó de querer obligarlo a renovar su contrato a la fuerza, algo que no le gustó para nada.

En su arribo al Cacique contó que no lo había pasado bien en sus últimas semanas con los Hispanos debido a ciertas situaciones. Sin embargo, la noche de este miércoles contó la firme y explicó que el elenco de Independencia lo amenazó con frenar su carrera.

Unión Española quería retener a la fuerza a Jonathan Villagra

Jonathan Villagra se cansó de guardar silencio y, ahora como jugador de Colo Colo, denunció públicamente a Unión Española. El defensor acusó a los Hispanos de querer retenerlo a la fuerza y de amenazarlo para que renovara su contrato.

Jonathan Villagra jugará en Colo Colo.

En la presente temporada, quien fuera una pieza fija años anteriores pasó a casi no sumar minutos. La razón era su vínculo con el club, el que terminaba pronto y por el que quería una extensión en Independiente.

En conversación con DSports, Jonathan Villagra contó detalles al respecto y reveló la situación. “El primer semestre fue muy movido, venía enfocándome en Unión hasta que llegó el momento en que me dijeron que, si no renovaba, no jugaba más”.

De hecho, esto fue uno de los principales motivos por los que intentó salir de Unión Española. “Lo que yo quería era otra cosa, buscaba un nuevo aire, un nuevo comienzo. Quería cambiar mi forma y se dio esta posibilidad de Colo Colo”.

En esa misma línea, remarcó que a pesar de tener opciones de ir al Bulla, siempre esperó al Cacique. “Fue muy movido, también estaba lo de la U, pero esperé hasta último minuto a Colo Colo”.

Jonathan Villagra se suma a lo que ya es una lista de jugadores que se han visto amenazados por los clubes para renovar. La estrategia, lamentablemente, ya no sorprende y queda esperar si es que la ANFP hará algo para evitar este tipo de prácticas a futuro. En especial porque el principal perjudicado es el fútbol chileno.

¿Cuáles fueron los números de Jonathan Villagra en Unión Española?

Desde su debut hasta su salida hace algunos días atrás, Jonathan Villagra logró disputar un total de 105 partidos oficiales con Unión Española. En ellos marcó tres goles, aportó con una asistencia y llegó a los 8.681 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jonathan Villagra seguirá esperando por su debut mientras Colo Colo avanza con sus desafíos. El Cacique recibe este jueves 29 de agosto a Ñublense en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas.

