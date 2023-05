Johnny Herrera sigue indignado por el polémico final del duelo entre Colo Colo y Audax Italiano. El exportero de Universidad de Chile y ahora comentarista deportivo ya había afirmado que la última jugada de partido era “penal aquí y en la quebrada del ají”, y ahora volvió a mostrar sus dudas.

Este jueves se liberaron los audios del VAR de la polémica jugada, donde los itálicos acusaron una mano de Agustín Bouzat en el área. En la conversación de los asistentes con el árbitro José Cabero, se determinó que la pelota pegó “en una zona permitida, no tenemos una imagen clara para demostrar que es penal”.

Sin embargo, Herrera lanzó una dura acusación. Las imágenes del VAR fueron proyectadas en el inicio del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y, antes de que hablaran los panelistas, al exportero se le soltó: “Está más arreglado que…”. Percatándose que estaba en vivo, luego preguntó: “¿Se escuchó?”.

Sólo un día antes, el panelista de TNT Sports había disparado con todo por la jugada que marcó el final del partido entre albos e itálicos. “Manuel (de Tezanos), ¿Qué es? ¿Me van a decir que no es penal? ¡Por favor! ¿Van a seguir con que es manga? No hueveen, es penalazo. ¿Es broma?”, había dicho, indignado.

“Es codo, mira para donde salta la pelota, si pega en el hombro cae. Diferencia que para el VAR fue penal. Fue lo mismo que pasó anteriormente. Uno en cancha se da cuenta, mira los jugadores del Audax. Brazo absoluto”, agregó, pese a que sus colegas le insistían lo contrario.

Pese a las apreciaciones del exportero azul, el presidente de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, aclaró por qué no fue penal: “Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal”.