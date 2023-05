Patricio Yáñez fue tajante al opinar que no fue mano de Bouzat en los descuentos de Colo Colo contra Audax, penal no cobrado a los floridanos y que reclamaron con todo. Por su parte, Juan Cristóbal Guarello consideró que el árbitro al menos debió ir al monitor del VAR y dejar que se jugara el tiro de esquina.

Colo Colo derrotó por 2-1 a Audax Italiano en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2023, y trepó de momento a la tercera posición de la tabla con 22 puntos. El final del partido fue polémico con el equipo de La Florida alegando un penal en los descuentos.

Es que el descuento de Gonzalo Sosa en los 86’ abrió el apetito de los verdes y se fueron en búsqueda del empate, complicando a Colo Colo. Y la polémica fue la última jugada.

Un centro de Audax dio en el brazo de Agustin Bouzat y el balón salió por la línea de fondo. La visita exigía el penal, pero el árbitro José Cabero lo desestimó. Posteriormente, en conversación con el VAR y sin ir al monitor, ratificó el cobro y dio por terminado el partido.

La rabia de todos los verdes se intensificó, indignados y sintiéndose perjudicados porque además el pitazo le impidió la jugada del tiro de esquina. En Deportes en Agricultura Patricio Yáñez, Juan Cristóbal Guarello, Cristián Caamaño y Francisco Sagredo debatieron el entuerto con opiniones distintas.

“En absoluto, no (fue penal). ¿Estuvo bien el juez? Sí”, manifestó Pato Yáñez. Guarello respondió: “pero tendría que haberla visto. Haber ido al monitor”. “Entonces le quedó clara en la cancha”, argumentó de vuelta el ex delantero. “Y el VAR se lo ratifica. Le dicen quédate con la sanción inicial”, añadió Caamaño.

“Claro, y que tú quedes con dudas es otra cosa. No tiene por qué ir a ver el VAR”, lanzó Patricio Yáñez. Y el diálogo continuó…

El debate restante sobre la polémica

-Caamaño: el árbitro puede incluso dejar que actúe el VAR. O sea, no me voy a complicar en tal jugada y que los de arriba con todas las cámaras me digan de arriba anda a revisar o no. Como el no sanciona penal a priori, y desde arriba le dicen que estuvo bien la determinación, listo, se acaba. Y esto es para lado a lado, para todos los equipos. Tienen que saberse las reglas: el árbitro no está obligado.

-Guarello: lo que pasa es que si de arriba le dicen con claridad que no fue… pero después Pavez te dice… (que pudo ser penal).

-Sagredo: ahora hay que esperar que la Comisión de Árbitros libere este video con el audio.

-Caamñao: es necesario, y ver qué pasa con Cabero en la próxima fecha, porque si lo suspenden es porque para el Comité Arbitral era penal o al menos debió ir a revisar.

-Guarello: para mí el error más grande fue no dejar que tiraran el córner. No se jugaron dos minutos ahí por el tema del VAR. Tendría que haberse servido el córner y después ya…

-Caamaño: además el árbitro en un momento suelta la pelota como para que vayan a tirar el córner, la tira al piso y termina el partido.

-Pato Yáñez: cuántas jugadas se han dado en que cobran penal, se lanza y si hay rebote se termina el partido. El árbitro estuvo bien.

-Caamaño: cuando el árbitro dice última jugada.

-Guarello: no, el árbitro no estuvo bien, porque no se jugó.

-Pato Yáñez: ya estaba pasado dos minutos.

-Sagredo: pero se perdieron dos minutos en la conversación con el VAR.

-Guarello: exacto, quedaba la última jugada.

-Pato Yáñez: si diste dos minutos y ya habían pasado… la cosa es encontrarle a la cuestión que favorecen a Colo Colo...

-Guarello: yo digo que en eso se equivocó. Tendría que haberse jugado el córner.