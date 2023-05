El triunfo de Colo Colo ante Audax Italiano en el Campeonato Nacional 2023 sigue dando que hablar tras la gran polémica ocurrida con Agustín Bouzat. El Chiqui protagonizó una supuesta mano en el final del encuentro, que terminó 2 a 1 para el Cacique, generando los reclamos de todo el plantel de los Itálicos por un supuesto penal.

La situación escaló a niveles insospechados, con gritos de Marcelo Zunino en el estadio y un reclamo de parte del club visitante. Esto ha llevado a que este miércoles Roberto Tobar saliera en defensa de José Cabero y explicara con peras y manzanas por qué no se sancionó la pena máxima.

La explicación de Roberto Tobar por el penal no cobrado por José Cabero a Audax Italiano

Cuando se jugaba el último minuto de partido, Audax Italiano intentó llegar al empate. Fue en medio de eso que un centro al área encontró un cruce de Agustín Bouzat, el que terminó impactando en su hombro. Sin embargo, en el primer tiempo a Colo Colo se le sancionó un penal similar, por lo que toda la banca Itálica pidió el cobro, que finalmente no llegó.

En conversación con La Tercera y luego de los reclamos del cuadro visitante, Roberto Tobar sacó la voz para explicar por qué José Cabero no sancionó la pena máxima. “No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona”, dijo.

Eso no fue todo, ya que el jefe de los árbitros del fútbol chileno recalcó que “su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida”.

Roberto Tobar también detalló el gran motivo por el que la acción no ameritaba la sanción. “Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal”, sentenció.

José Cabero y Roberto Tobar estarán en la mira de los hinchas tras lo ocurrido en el estadio Monumental. Eso sí, lo único cierto es que el árbitro del encuentro hizo valer el reglamento y tomó una decisión que, por más polémica que fuera, se ajusta a lo que dictan las leyes del fútbol actual.