El ex arquero de Universidad de Chile analiza el juego de Colo Colo, donde tiene reparos en la figura de Vidal como el protagonista.

Johnny Herrera apunta a Vidal como el problema de Colo Colo: "No pueden pasar todas las pelotas por él"

Una tercera derrota consecutiva sufrió Colo Colo, luego de perder por 2-0 ante Cobreloa por el Campeonato Nacional, donde la crítica de los hinchas albos apunta al trabajo del técnico Jorge Almirón.

Con Arturo Vidal como titular en el Cacique en el estadio Monumental, siguen aumentando la presión con una mala racha, luego de caer ante Ñublense y Fluminense, este último en la fase de grupos por la Copa Libertadores.

En ese sentido, los dardos apuntan al nivel que muestra el King, quien se viene incorporando luego de una importante lesión en su rodilla, donde no ha alcanzado el protagonismo.

Uno que analiza el juego del volante fue Johnny Herrera, es condición de comentarista deportivo en “Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde apunta el rol de Vidal en el equipo de Almirón.

Se pone los guantes

El ex portero de Universidad de Chile asegura que el gran problema es que Almirón hace que todas las pelotas pasen por Arturo Vidal, lo que no es recomendable por su estilo de juego.

“Está claro el problema que tiene Colo Colo. Uno, es que el equipo carece de gol, no tiene alguien fino. Lo otro, es que si juega al ritmo de Vidal pasa lo mismo siempre, que es predecible, con pase corto y sin sorpresa. Al pasar todas por Arturo, que no es su fuerte, porque él es de correr, sacrificio, pero si le encargan ser el conductor pasa esto, toque intrascendente y para el lado”, comentó el ex arquero.

En ese sentido manda un recado, porque Vidal para que rinda como quieren todos con la camiseta de Colo Colo, hay que buscar en sus principales características.

“Arturo no juega de esa forma, él juega bien en su forma y rodeado de jugadores buenos. Es de contener, ganar todas las divididas y llegar a las dos áreas de sorpresa y defender de buena forma, a pesar de su desorden, pero si van a estar al ritmo de Vidal y que pasen todas las pelotas por él, va a pasar lo mismo que con Cobreloa“, advirtió Herrera.

En su mensaje manda un mensaje a que Jorge Almirón pueda mover el equipo, de la forma que le rindió en los triunfos, con Zavala y Bolados de titulares, además del King haciendo su función precisa.

“Colo Colo jugó los mejores partidos tratando de poner Zavala y Bolados mano a mano por las bandas y terminando por el medio. Hoy, porque juega uno más o uno menos en el medio, que en ese caso es Vidal, que estuvo mucho tiempo lesionado, están jugando con uno menos”, finalizó.

