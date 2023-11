La Fiscalía entregó detalles sobre la apelación de la defensa de Jordhy Thompson para que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva. Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, dijo a los medios de comunicación que espera que esta se mantenga.

Valdés reveló que hoy se discutió el requerimiento que presentó el abogado del futbolista de Colo Colo. “El señor defensor presentó argumentos para cuestionar los presupuestos materiales de ambos ilícitos (femicidio frustrado y desacato, imputados por el Ministerio Público)”, relató.

Sobre la calidad de las pruebas presentadas por la defensa, la abogada relató que “en estos tipos de casos es complejo porque se trata de hacer un juicio de valoración contra la misma víctima. Presentó audios y fotografías, pero no van al hecho que ocurrió ese día y al que al Ministerio Público le parece central”.

“Acá no podemos ver qué hizo la víctima anteriormente, si se desistió o no de una denuncia, si mandó o no mandó audios. Lo concreto es lo que hizo ese día el señor Thompson, que fue agredirla en distintas partes de su cuerpo y, lo más importante y por lo que está formalizado, que trató de asfixiarla”, contó.

Valdés sostuvo que Thompson “le tapó la boca y la nariz” a su pareja en los hechos denunciados el pasado 6 de noviembre. “Para nosotros, eso no puede ser atendido como un tipo de lesión porque él quería terminar con la vida de la víctima”, comentó.

La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá este miércoles

La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá durante esta jornada el recurso que presentó la defensa de Jordhy Thompson, futbolista de Colo Colo. Así lo confirmó Pamela Valdés, jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Además, la abogada informó que “se abrió una causa sobre la filtración de videos” de Camila Sepúlveda luego de que se publicaran registros íntimos en redes sociales. “La víctima está siendo presionada de distintas partes y nuestro deber es resguardarla”, dijo Valdés.

Por último, insistió en que “Jordhy Thompson es peligroso para la seguridad de la víctima. Ya no es una sola agresión, son reiteradas. Él ha estado en tratamiento psicológico y eso no ha mediado su actitud. Nosotros tenemos el deber, que es fundamental, de proteger a las víctimas de violencia de género”.

“Esperamos que se confirme la resolución. Pero si se despliega otra medida cautelar, nosotros seguiremos instando y seguiremos con esta causa por los delitos ya mencionados. Nuestro compromiso es con ella y todas las víctimas de violencia contra la mujer”, cerró Valdés.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

