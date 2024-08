Colo Colo celebra a medias en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores luego de imponerse por la cuenta mínima ante Junior de Barranquilla. El Cacique derrotó por 1 a 0 al elenco colombiano en un partido donde Arturo Vidal fue uno de los puntos negativos.

El King, que arrastraba molestias físicas desde hace ya varias semanas, se resintió de su desgarro y fue baja a última hora. El volante no pudo llegar más allá del calentamiento y se perdió un encuentro clave, lo que ha llevado a los históricos a tirarle la oreja

Luego de lo ocurrido con el bicampeón de América esta noche en el Estadio Monumental, referentes del Cacique se mostraron inquietos por su actitud. Y es que si bien su deseo de siempre estar se aplaude, el haber arriesgado en el Superclásico no era necesario pensando en lo que se juegan en Copa Libertadores.

La familia alba le hace un llamado a Arturo Vidal luego de nuevos problemas físicos

Los históricos de Colo Colo están preocupados por los nuevos dolores que está sufriendo Arturo Vidal. Tras el partido con Junior de Barranquilla, donde no pudo jugar tras sufrir molestias en el calentamiento, surgieron rumores de problemas en la zona que lo tuvo fuera en las últimas semanas, aunque también se habla de algo extra.

Arturo Vidal se resintió en el calentamiento y se bajó a última hora del partido de Colo Colo con Junior. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, la familia alba se refirió a la situación del King y le tiró la oreja no sólo a Jorge Almirón, sino que también al volante por arriesgarse. Gabriel Coca Mendoza aseguró que “cuando el jugador cree que está y cuando llega el minuto… Él (Almirón) tenía que haber resguardado un poco porque fatiga material y cuidarlo para este partido que era clave. Lo importante es que se ganó”.

Gonzalo Fierro se sumó a las palabras y remarcó que pasó por lo mismo, pero en un momento como este había que pensarlo más. “Fui jugador y en esta instancia no me gustaba perderme nada. Muchas veces jugué lesionado, corrí el riesgo, pero Colo Colo tuvo dos partidos bravos en pocos días”.

“Ninguno de los dos era para quedarse afuera, si me decía que quería jugar el clásico y no la Libertadores, se entendía. Él ha demostrado toda su carrera que físicamente está bien, está todos los partidos, pero cuando uno tiene una lesión es difícil. Lo bueno es que los que lo reemplazaron lo hicieron de buena manera”, añadió.

Jaime Vera fue más allá y remarcó que son los jugadores quienes deben aclarar su estado físico. “Lo que pasa es que él se sentía bien. A mí me pasó lo mismo con un jugador que se me desgarró en 15 minutos. Hablé con él, le pregunté y me dijo que no tenía molestias pero terminó desgarrado. Uno cree en lo que le dice el jugador. No sé si hay engaño, si dicen que están bien es porque realmente es así, no tienen por qué mentir”.

Aunque para Coke Contreras, los doctores albos debieron ponerle freno. “Él tiene que haber hablado y dicho que se sentía bien, que estaba para jugar. Si salió en el partido anterior fue por algo, tenía que estar más vivo Almirón y los médicos porque el futbolista a veces piensa que puede aguantar y quiere jugar. Ahí son los médicos los que tienen que definir la lesión que tiene y si está en condiciones. Es mejor guardarlo en un partido para meterlo bien en el otro”.

Finalmente está Julio Rodríguez, quien remarcó que el deseo de competir complica al King. “Querer jugar siempre aún no estando o sintiéndose bien, pasa la cuenta. Todos sabemos lo que es Arturo, quiere jugar hasta los amistosos y en un partido de Copa Libertadores que hace tiempo Colo Colo no jugaba, en el Monumental, en estas instancias, quería jugar de todas maneras”.

¿Fue un error de Jorge Almirón el utilizar a Arturo Vidal en el Superclásico? ¿Fue un error de Jorge Almirón el utilizar a Arturo Vidal en el Superclásico? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Creo que es más cosa de Arturo, seguramente los médicos sabían que no estaba al 100, pero los jugadores con esta categoría a veces quieren probar. Lamentablemente no pudo, pero muchas veces lo hizo y pudo. Esta vez no”, cerró.

Por ahora en Colo Colo llamaron a la calma y esperan por los exámenes de rigor para saber la gravedad de las nuevas molestias de Arturo Vidal. Al Cacique le queda el partido con Coquimbo Unido y la vuelta con Junior en Colombia, duelos para los que desean contar con su King.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Con lesiones y todo, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 24 partidos oficiales esta temporada con Colo Colo. En ellos ha marcado siete goles, ha aportado con una asistencia y llega a los 1.891 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por ahora, Colo Colo se enfoca en el Campeonato Nacional antes de mirar a la vuelta con Junior. Este viernes 16 de agosto desde las 19:00 horas el Cacique enfrenta a Coquimbo Unido en un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.