Colo Colo sufrió una humillante derrota por 5-1 ante América Mineiro en la Copa Sudamericana, lo que significó la eliminación de los albos en el plano internacional, donde también dio vergüenza en Copa Libertadores.

Un panorama desolador que dejó en la cuerda floja a Gustavo Quinteros, técnico que salvó del descenso al equipo en la temporada 2020 y luego salió campeó de todo lo que jugó en el ámbito nacional.

A pesar de su cuestionamiento, un histórico de Colo Colo como Jaime Vera respaldó el trabajo hecho por el DT y pidió que no se tomen decisiones apresuradas en el Monumental.

“Tienen que calmarse, tener tranquilidad. Los colocolinos son alterados y quieren buenos resultados, pero sería un error cambiar ahora”, comenzó señalando a Redgol el Pillo, campeón como jugador en los 80 y como ayudante técnico de Jaime Pizarro el 2002.

Lo mismo piensa Hugo González, ex defensor de Colo Colo. “La primera reacción es apuntar siempre al técnico. Pero se debe mantener la calma y no desesperarse, para revertir el tema en el torneo local. No es fácil jugar en estas instancias”, indicó.

Bajo nivel nacional

Jaime Vera aseguró que el problema no es solamente de Quinteros o del Cacique. “No hay que echarle la culpa a Colo Colo, el fútbol chileno está desjerarquizado completamente. No estamos bien”, confidenció.

Algo similar es lo que proyecta Ricardo Dabrowski. ” De qué sirve hablar si esto pasa hace tiempo y no hay soluciones. El fútbol chileno no está a nivel competitivo en Sudamérica, es la triste realidad”.

Esto ocurre porque “la competencia interna no es de nivel. Entonces los equipos chilenos se encuentran con otro ritmo, otra velocidad. El problema no es un equipo. A Católica le pasó lo mismo y salía campeón todos los años. Es poco lo que se puede hacer internacionalmente. Pensar otra cosa es autoengañarse”.