Colo Colo enfrenta a Godoy Cruz con la ventaja del triunfo en Mendoza. El duelo, a jugarse en el Estadio Monumental, pretende ser el fin de un largo período de malas rachas para el Cacique en las definiciones en el recinto de Macul. Otros no pretenden lo mismo…

Pese a la ventaja del cuadro albo, desde Godoy Cruz mantienen la fe intacta. La ventaja del cuadro de Jorge Almirón no es tan extensa como para hacerla algo imposible, aunque el Monumental es un recinto que puede jugar a favor del local.

La hinchada mendocina llega poco a poco a Santiago. Ha trascendido que muchos prefirieron no viajar, tras el comportamiento de la hinchada alba del otro lado de la Cordillera. Pero, hay experiencias individuales que comprometen esa aseveración.

Por ejemplo, el caso de Jesús. No estamos hablando de un barbón de Medio Oriente que vivió hace más de dos mil años, sino del hincha del Tomba que se ha hecho viral por viajar a Santiago desde Mendoza a pie.

La peregrinación de Jesús

Jesús partió este miércoles desde Mendoza, con el fin de llegar con lo justo a Santiago. El hincha ferviente de Godoy Cruz fue subiendo videos en su trayectoria, los que se viralizaron a través de redes sociales.

“La experiencia de mandarme esta locura por los colores de Godoy Cruz es algo enfermo, es algo que lo voy a seguir haciendo porque no te tengo plata, no tengo nada”, señaló el hincha, quien pidió ayuda para sus procesiones por el Tomba.

“El que pueda, que me ayude. El que no, no hay problema. Vamos a llegar, loco, Ojalá que le ganemos a Colo Colo. A los jugadores, que pongan huevos, porque yo me caminé la vida”, advirtió el aficionado del cuadro mendocino.

“He caminado todo el día, es algo muy loco, pero todo sea por estos colores. Estoy acá en Horcones, no sé si subir por allá o por el otro lado, donde está todo oscuro. No sé. Díganme ustedes”, pidió consejos el hincha, quien finalmente se subió a un bus de aficionados que lo llevó hasta la frontera.

Para mala suerte del hincha, el bus terminó siendo detenido en la aduana, porque en él se transportaban elementos no autorizados, entre ellos fuegos artificiales. ¿Llegará esta tarde a Macul?