A partir de este viernes 1 de marzo, el goleador histórico de Primera División, Esteban Paredes comenzará oficialmente su trabajo como director deportivo de Santiago Morning, donde tendrá a su cargo los asuntos administrativos de los equipos masculino y femenino.

Una labor que, sin embargo, pudo haber hecho nada menos que en Colo Colo. Sí, en el equipo que lo catapultó a la eternidad, pero que según confesó el propio ex delantero a Radio Futuro, le cerraron las puertas en la cara, incluso, dio el nombre y apellido del responsable.

“Hablé con Rodrigo Córdova (gerente de comunicaciones de Blanco y Negro), le dije que me estaba preparando, que tenía un proyecto para presentar, él me dice que estaban trabajando en un tema y que me iban a llamar. Y bueno, no tuve la recepción, no hubo llamado”, afirmó Paredes.

No quedó allí el goleador, pues agregó que “en Colo Colo rechazaron mi proyecto. No se si lo vieron con buenos ojos o para más adelante, no me dieron respuesta. Lo presenté el año pasado, a comienzos de año, y este año lo presenté en Santiago Morning“.

Al consultarle si intentó contactarse con Aníbal Mosa, máximo accionista del club, Paredes respondió que “he hablado poco con él, no tenía mucha cobertura allí, lo habían dejado de lado, creo que ahora tiene un poco más de fuerza, pero ya está, ahora quiero trabajar aquí en Santiago Morning”.

¿Cómo fue el paso de Esteban Paredes por Colo Colo?

El ex delantero tuvo dos exitosas etapas con el Cacique, la primera entre junio de 2009 y julio del 2012, para luego volver en enero de 2014 hasta su salida definitiva en febrero del 2021, donde ganó cuatro títulos de Primera División, dos Copa Chile y dos Supercopas.

En cuantos a sus números en Colo Colo, Esteban Paredes disputó un total de 24.071 minutos en cancha durante 306 juegos a nivel local e internacional, donde logró un registro de 189 goles y 75 asistencias, además de recibir 59 tarjetas amarillas y nueve expulsiones.

