Colo Colo finalmente dejó para este martes 9 de enero el inicio de su pretemporada 2024. El plantel del Cacique comenzará con los exámenes médicos y físicos de rigor antes de pisar las canchas de entrenamiento del Monumental, donde por un par de jornadas trabajarán antes de viajar a Uruguay.

Sin embargo, hay un futbolista que, a pesar de no tener obligación de hacerlo, se acercó al recinto de Macul para trabajar por su cuenta en solitario.

Se trata del delantero paraguayo Darío Lezcano, quien en su afán de poder tener su revancha tras un discretísimo 2023, está trabajando con todo para poder convencer a Jorge Almirón de cara a la temporada venidera.

El propio guaraní avisó que va por su revancha en este 2024, declarando al llegar sus vacaciones que “fue una temporada mala para mí. Me lesioné y me pasaron muchas cosas. Entrené y entrené para ponerme bien, pero no tuve la oportunidad de mostrarme. No fue fácil, pero ya quedó en el pasado”.

“Vengo con mucha ilusión y fuerza de querer hacer bien las cosas. Quiero dejar atrás el 2023 y enfocarme en lo que viene, en el futuro”, agregó esperanzado el paraguayo.

¿Una oportunidad para el paraguayo?

Ojo que el año efectivamente podría empezar bastante favorable para Lezcano. Esto lo decimos porque Leandro Benegas interesa en Coquimbo Unido y Damián Pizarro tiene altas chances de partir al Udinese de Italia, todo en los siguientes días.

Es más, si los albos incluso venden a Pizarro y logran que se quede por lo menos hasta junio en club, de igual manera lo perderán en el inicio del año por el Preolímpico de Venezuela con la Rojita Sub 23.

De esta manera, Almirón tendrá solamente a Lezcano como centrodelantero para comenzar el año. Ante la postura de Blanco y Negro de no traer muchos refuerzos en este mercado, bien podríamos estar enfrente de una gran oportunidad para el paraguayo.

Los pobres números de Lezcano en Colo Colo

Pese a tener un debut goleador al demorarse apenas unos minutos en convertir su primer tanto en Colo Colo, lo cierto es que el aporte de Darío Lezcano en el Cacique ha sido demasiado escaso para ser un refuerzo.

Sumando el Campeonato Nacional, la Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, el paraguayo apenas disputó 13 encuentros en este 2023. Registró cuatro goles en escasos 390 minutos de acción.

