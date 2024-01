El paraguayo Darío Lezcano arribó a Chile de sus vacaciones tras un 2023 discretísimo con Colo Colo. El delantero, que llegó con la enorme responsabilidad de hacer olvidar los goles de Juan Martín Lucero, simplemente no estuvo a la altura del Cacique.

Pese a su discreto aporte, el atacante tiene contrato vigente hasta diciembre de este 2024, por lo que todo apuna a que seguirá siendo albo por bastante tiempo más. Sin embargo, está en él si quiere quedarse para anotar goles o calentar banca.

Así por lo menos lo está entendiendo el propio Lezcano, quien el aeropuerto de Santiago declaró a los medios presentes que “fue una temporada mala para mí. Me lesioné y me pasaron muchas cosas. Entrené y entrené para ponerme bien, pero no tuve la oportunidad de mostrarme. No fue fácil, pero ya quedó en el pasado”.

“Vengo con mucha ilusión y fuerza de querer hacer bien las cosas. Quiero dejar atrás el 2023 y enfocarme en lo que viene, en el futuro”, agregó.

Al ser consultado sobre la salida de Gustavo Quinteros, el paraguayo evitó la polémica al no querer opinar. Además, respondió con un cortante “ahí vamos a ver” sobre la posibilidad ganarse la confianza de Jorge Almirón.

El DT argentino dirá presente este lunes en la primera práctica del equipo en el 2024, donde comenzará la evaluación del plantel y anotará los puestos a reforzar. ¿Podrá Lezcano ganarse un lugar?

Los pobres números de Darío Lezcano

Pese a tener un debut goleador al demorarse apenas unos minutos en convertir su primer tanto en Colo Colo, lo cierto es que el aporte de Darío Lezcano en el Cacique ha sido demasiado escaso para ser un refuerzo.

Sumando el Campeonato Nacional, la Libertadores, Sudamericana y Copa Chile, el paraguayo apenas disputó 13 encuentros en este 2023. Registró cuatro goles en escasos 390 minutos de acción.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

Colo Colo volverá de sus vacaciones el próximo lunes 8 de enero, es decir, en tres días más. Luego algunas de jornadas de trabajo en el Monumental, el plantel albo viajará el jueves 11 de enero a Montevideo, Uruguay, para su pretemporada. Allá estarán hasta el martes 23 del mismo mes.

