El torneo Preolímpico Sub 23 comenzará el próximo sábado 20 de enero. En tres ciudades distintas de Venezuela, las 10 selecciones de Conmebol buscarán uno de los dos cupos para los Juegos Olímpicos París 2024. La Roja ya confirmó su nómina de 23 jugadores, pero sumaron una complicación.

En dicho listado quedaron dentro varias figuras para el equipo que dirige Nicolás Córdova. Aparecen Damián Pizarro, Alexander Aravena, Lucas Assadi, Luciano Arriagada y Vicente Reyes, entre varios otros. Es el primero quien está provocándole un dolor de cabeza al seleccionador nacional Sub 23.

Durante los últimos días se cerraron los últimos detalles de la venta de Damián Pizarro al Udinese. Blanco y Negro se quedó con el 30% del pase y vendió el 70% de la carta por montos que rondan los 3,8 millones de dólares. Alfredo Stöhwing confirmó el jueves que estaban ultimando este tema.

El problema es que puede ser que el joven delantero no esté disponible para jugar el Preolímpico, a menos de dos semanas de su inicio. Todo dependerá del cuadro italiano, que puede requerirlo en Údine antes de tiempo y despojar a la Selección Chilena de una de sus figuras en ofensiva.

¿La razón? Principalmente, que el torneo Preolímpico no es un torneo FIFA ni está enmarcado en una fecha FIFA. En consecuencia, no es obligación de los clubes ceder a sus jugadores para disputarlo. Y como Pizarro ya no dependerá de Colo Colo, Udinese podría solicitar que viaje a Italia y se sume al plantel.

En la Selección Chilena deberán esperar para saber del futuro de Damián, ya que todo está en las manos del elenco bianconeri. Una vez que se consolide la venta del jugador al calcio comenzarán las negociaciones para ver si puede quedarse un par de semanas más con La Roja Sub 23.

¿Cuándo juega Chile en el Preolímpico?

La Roja debuta el domingo 21 de enero a las 16:00 horas, cuando enfrente a Perú por el Grupo B. Revisa el fixture completo del Preolímpico Sub 23:

1° fecha – Perú vs Chile : 21 de enero a las 16:00 horas.

: 21 de enero a las 16:00 horas. 2° fecha – Libre.

3° fecha – Uruguay vs Chile : 27 de enero a las 19:00 horas.

: 27 de enero a las 19:00 horas. 4° fecha – Chile vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas.

vs Argentina: 30 de enero a las 19:00 horas. 5° fecha – Chile vs Paraguay: 2 de febrero a las 19:00 horas.

