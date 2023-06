Colo Colo cerró la primera rueda del Campeonato Nacional y está intentando seguir vivo en Copa Libertadores después de una irregular temporada. El Cacique piensa en refuerzos para la segunda parte del año y hay uno que está cada vez más cerca: Óscar Opazo.

El Torta es uno de los nombres que Gustavo Quinteros quiere para potenciar el plantel. Luego de su polémica salida a Racing, el lateral no encontró la regularidad esperada y puede estar de vuelta en el Monumental en las próximas semanas.

Gustavo Quinteros confirma el posible regreso de Óscar Opazo a Colo Colo

“Es una de las opciones para fichar”. Con esas palabras, Gustavo Quinteros confirmó que desea tener de vuelta a Óscar Opazo en Colo Colo para la segunda parte del año.

En conversación con TNT Sports el técnico del Cacique explicó cómo fue su polémica salida tiempo atrás. “Se tendría que haber hecho antes todo, pero él habló conmigo y me dijo que uno de sus sueños era jugar en el exterior”.

De hecho, Gustavo Quinteros recalcó que no pudo hacer nada ante el deseo de Óscar Opazo. “En ese momento lo entendí, me dijo que le encantaría y que era una oportunidad en un grande de Argentina. No tuve un problema, él hizo un montón por nosotros y el equipo”.

Para el técnico del Cacique, lo ocurrido no fue una traición ni algo por el estilo. “Es un jugador que quiere mucho al club, pero cumplió uno de sus sueños. Quizás no fue todo, porque iba con ilusión”.

“No se fue mal con el club ni nada, se le acabó el contrato, tuvo una oferta del exterior, se le dio la posibilidad y quiso probar. No está mal, no fue traición ni nada hacia el club”, sentenció.