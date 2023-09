Cobresal sigue en lo alto del Campeonato Nacional. Y en completa soledad. El equipo de Gustavo Huerta es puntero con 46 puntos, sacándole seis unidades a Huachipato, y 10 a Palestino y Colo Colo, el vigente campeón que se juega la vida este sábado 23 de septiembre.

Mineros y albos chocan este fin de semana en el Monumental, pero Huerta aclara que una derrota no cambia su escenario. En diálogo con RedGol, el entrenador de Cobresal aseguró que el verdadero peligro para su equipo es Huachipato y no el Cacique, y que el sábado no define nada.

“Sabemos la importancia del partido, pero para nosotros no es definitorio. Hay un tema que es bien especial: la dependencia exclusiva de nosotros para poder mantenernos donde estamos. Eso es súper importante, porque tenemos tres partidos en casa que serán vitales y eso nos puede permitir después también sacar puntos en los partidos de visita”, contó el DT.

“Así que en ese sentido nosotros tenemos la cuota de tranquilidad. Obviamente le tenemos mucho respeto a Colo Colo. Nos jugamos un partido muy importante, pero creo que para nosotros no es decisivo”, continuó.

“Es falta de respeto dejar a fuera a Huachipato (de la lucha por el título). De hecho, nosotros estamos a 10 puntos de Colo Colo y a seis de Huachipato, que ha tenido un rendimiento súper parejo todo el año. Estamos marcando la diferencia de seis puntos con el segundo y eso es lo que nos ocupa”, dijo.

“Y no olvidar también que Palestino ha tenido buena campaña. Pero son 10 puntos. Es mucha, mucha, mucha diferencia”, recalcó el entrenador, que comparó su campaña con el título minero de 2015.

“Queremos coronar esta campaña con el campeonato, eso no lo podemos esconder, pero seguimos con nuestra idea de partido a partido. Ahora no quiero quitarle ningún mérito a la campaña del 2015, porque un campeonato se logra con mucho esfuerzo. Para mí tiene tanto valor como el campeonato que se está jugando hoy. Es importante para nosotros, para nuestra historia, para el club, para todos, el poder terminar bien el año”, cerró.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Cobresal?

Colo Colo recibirá a Cobresal en un duelo clave para no despedirse del título del Campeonato Nacional. Por la fecha 24, ambos elencos se enfrentarán en el estadio Monumental el día sábado 23 de septiembre desde las 17:30 horas.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional 2023?

El Campeonato Nacional está en la recta final y restan apenas siete fechas para conocer al campeón de la temporada. En el caso de Colo Colo, tiene ocho jornadas para seguir en pelea, ya que tiene un duelo pendiente con Magallanes.