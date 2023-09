Colo Colo enfrenta a Cobresal con la esperanza de seguir peleando el título del Campeonato Nacional. Los albos necesitan un triunfo para no decirle adiós al bicampeonato, aunque Coca Mendoza cree que el torneo ya está perdido para el equipo de Gustavo Quinteros. Así se lo dijo a RedGol.

“No creo que Colo Colo pueda perder el campeonato contra Cobresal. Lo vuelvo a repetir: el campeonato se perdió contra Copiapó. Era obligación ganar y sólo rescató un punto con sabor a derrota. Cobresal anda muy bien, va a ser un partido difícil, pero el campeonato yo ya lo doy perdido”, contó.

“El campeonato se lo farrearon antes. Y no por temas futbolísticos, sino por todos los problemas externos. Eso influye en el camarín. La pichanga de los cabros chicos, empezando el año con el desertor de Lucero, después los problemas de las contrataciones, los refuerzos que no eran refuerzos y las lesiones. La guinda de la torta fue la pichanga de estos niñitos, que ya no son niñitos, sino grandotes, pero no piensan”, continuó.

“La Copa Chile sería un premio menor para Colo Colo, pero también da la posibilidad de Copa Libertadores. Entonces tampoco hay que mirarlo tan a huevo. Es la única opción de un título y podría apaciguar las aguas para obtener cupo a torneo internacional”, siguió.

“¿Si me gustaría meterme a la cancha a jugar? No, cada uno vive su momento. Lo que sí me da rabia es algunos jugadores que están ahora y no sienten la camiseta de Colo Colo, el equipo más grande de Chile. Y no saben lo que es la institución”, cerró.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego del parón por Fiestas Patrias, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 23 de septiembre. El Cacique chocará con Cobresal en un partido fundamental para no decirle adiós al título del Campeonato Nacional.

¿Cuántas fechas quedan del Campeonato Nacional 2023?

El Campeonato Nacional está en la recta final y restan apenas siete fechas para conocer al campeón de la temporada. En el caso de Colo Colo, tiene ocho jornadas para seguir en pelea, ya que tiene un duelo pendiente con Magallanes.