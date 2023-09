Colo Colo no pudo ganar ante Copiapó en el Monumental y dio un paso atrás en la lucha por el título. Quedó a 10 puntos de Cobresal y si bien todavía debe su partido ante Magallanes, las chances aparecen como cada vez más complejas y el Cacique necesita ganar todo lo que queda para poner en aprieto a los mineros.

Y uno de los que puso el grito en el cielo tras el revés albo fue Gabriel Coca Mendoza, quien bajó al equipo de Quinteros por la lucha del título y además apuntó a dos responsables claros: Jordhy Thompson y Damián Pizarro, que complicaron al equipo con sus indisciplinas.

“A estas alturas, de local, había que ganar para acercarnos a Cobresal. Sin duda, este empate con sabor a derrota nos deja fuera de lo que es el campeonato nacional”, destacó en conversación con BolaVip Chile el Coca, campeón con Colo Colo de la Copa Libertadores.

Precisamente, fue ese torneo el que puso como gran objetivo el Coca tras la derrota. “Ahora hay que pelear el objetivo más cercano posible que es la Copa Libertadores, donde nos gusta estar y el torneo donde estamos más en deuda. Pero, pensar en el campeonato es difícil”, señaló

“Más que decepcionado, es un poco enrabiado con todos los sucesos que han transcurrido este tiempo. La indisciplina antes del clásico, jóvenes con un futuro y que no lo entienden, no se cuidan, juegan pichangas. No entienden que están en el más grande de Chile y en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y eso afecta en el rendimiento”, destacó sobre Thompson y Pizarro.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Cómo marcha Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo se ubica en el tercer lugar con 36 puntos, los mismos de Palestino. Más arriba marchan Huachipato (40) y el sólido puntero Cobresal (46)