Colo Colo tuvo una noche para el olvido en el Monumental. El equipo albo empató 1-1 contra Copiapó y complicó seriamente sus chances de pelear por el título. Un duelo en donde buscaron pero no encontraron, en una nueva muestra de ineficacia en ataque.

Pero para el Cacique se le sumó un nuevo factor en contra: la expulsión de Esteban Pavez. El volante albo recibió la doble amarilla tras reclamarle al árbitro y posteriormente realizar una falta cuando se venía una gran contra de Deportes Copiapó.

Y una vez finalizado el partido, el capitán del Cacique reclamó contra el arbitraje. Ya se le había visto muy molesto con la actuación del juez Juan Sepúlveda durante el encuentro, especialmente por el tiempo que hizo Copiapó y que no fue sancionado.

Pero tras el duelo, explicó que “quedé bastante apenado porque es la primera expulsión del año. Creo que la segunda amarilla si pudo haber sido, pero en la primera lo vuelvo a decir, no le dije nada al árbitro, solamente le pregunté por qué iba a ser falta si el jugador de Copiapó había hecho un banquillo”.

“Uno se va caliente porque en todo momento le hablé con respeto, es la palabra de él contra la mía. Espero encontrar alguna imagen, a ver si muestra mis labios, para ver qué es lo que pone él en el informe. En ningún momento le dije una palabra mala”. agregó.

“Me cuestiono también que no hay que darles mucha importancia a los árbitros de aquí para adelante, porque creo que en los últimos partidos ellos han sido la figura del partido y eso no puede ser correcto”

“Ahí es donde uno se pone a pensar sobre qué hay que hacer con los árbitros, si dejarlos hacer su trabajo, no opinar nada, pero uno también en la cancha está a mil. Aparte queríamos ganar en todo momento, ellos hicieron tiempo, que era su partido y es respetable”, agregó.

Por lo mismo, anunció que “apelé, porque quedé apenado por eso, por la expulsión. Yo prometo que si es que le hubiese faltado el respeto o algo, me hubiese quedado callado y lo asumo. Quedé muy apenado por eso, porque no le dije ninguna mala palabra, solamente hablé bien con él y me ponen amarilla”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Cómo marcha Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo se ubica en el tercer lugar con 36 puntos, los mismos de Palestino. Más arriba marchan Huachipato (40) y el sólido puntero Cobresal (46)