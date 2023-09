Carlos Palacios fue el gran ausente en el empate de Colo Colo ante Deportes Copiapó. La Joya continuó con complicaciones físicas luego de recibir un golpe en el Superclásico y Gustavo Quinteros no pudo contar con él para el duelo pendiente del Campeonato Nacional.

Sumándose a la suplencia de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, el DT debió salir con una delantera inédita ante el León de Atacama y lo sintió, ya que sólo Leonardo Gil, a través de un tiro libre, pudo anotar. Tras el partido, recalcó la importancia de tener al ex Vasco da Gama.

“No dije que nos despedimos del título, pero sí va a estar más lejos y más difícil. Nosotros tenemos que trabajar y recuperar a Palacios, que es otro jugador que tiene un número importante de goles y que no estuvo. En el partido anterior le pegaron una patada y no pudo jugar, no estuvo al cien”, comentó.

“Tenemos que recuperar a esos jugadores que son los que están convirtiendo y aportando mucho en la parte ofensiva, y tratar de tenerlos hasta el final del Campeonato Nacional para poder mejorar esa situación de poder convertir o no en el área”, continuó.

El DT espera contar con Palacios para el próximo desafío de los albos: su partido clave ante Cobresal. El Cacique tendrá una chance única de acortar distancia con el líder y la quiere aprovechar para así no despedirse definitivamente del título del Campeonato Nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Qué le pasó a Carlos Palacios?

Carlos Palacios no jugó el partido de Colo Colo y Deportes Copiapó por complicaciones físicas. La Joya recibió un golpe en el Superclásico y no pudo llegar al encuentro ante el León de Atacama por el Campeonato Nacional.