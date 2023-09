La selección chilena cuenta las horas para el debut ante Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Roja de Eduardo Berizzo no contará con Alexis Sánchez y esperará hasta último minuto a Arturo Vidal, todo con la ilusión de sumar sus primeros tres puntos en el Centenario.

Una de las dudas que rodeaba al combinado nacional era quién tomaría el puesto de lateral derecho. Nayel Mehssatou parece ganarle al gallito a Matías Catalán, pero un histórico y especialista en ese puesto prefiere a otro nombre. Para Coca Mendoza, el elegido tiene que ser Guillermo Soto.

“Para mi gusto tiene que jugar Soto porque conoce bien el puesto, porque siempre ha estado ahí. Catalán en Argentina jugaba central, Juan Delgado era delantero y Mehssatou no me llena el gusto. Soto es el que tiene que agarrar esa banda y no soltarla más”, contó.

“Me parece muy raro (que aparezca Mehssatou) porque en el esquema de Berizzo siempre estuvo Isla, e Isla era un tipo de proyección, siempre subía, tenía mucha llegada y además después llegaba a defender a la posición. Creo que el que cumple esa función táctica sin lugar a dudas es Soto”, siguió.

Además, se refirió al mediocampo y quién debería suplir a Vidal, en caso de no llegar: “A Méndez lo conozco como volante de contención, no tiene tanta llegada, y Vidal estaba cumpliendo una función de volante mixto con mucha llegada. Creo que tiene que jugársela con Valdés y ver, ante presión, como anda”.

Por último, el Coca llamó a tener cuidado con las nuevas caras de la Celeste. “Estos jóvenes vienen con todo. Es un nuevo ciclo y todos quieren demostrar que son más de los que estaban, porque la polémica está en que falta Suárez y Cavani, y ellos van a querer demostrarte que en realidad no hacen falta”.

¿A qué hora juega Chile con Uruguay?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Uruguay. Se enfrentarán este viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas chilenas.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis las selecciones sudamericanas que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el último pasaje a la Copa del Mundo.