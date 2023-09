Compañero de Alexander Aravena en la Sub 9 lo apoya como hincha: "Sabíamos que era un distinto"

Alexander Aravena recibió una visita especial en el hotel de concentración de la selección chilena, que en pocas horas debutará en las Eliminatorias al Mundial 2026. El delantero se topó con un excompañero de las juveniles de Universidad Católica, quien llegó como hincha a apoyarlo en Uruguay.

Ignacio González, quien jugó en la Sub 9 de la UC y ahora sigue a Chile con la Marea Roja, conversó con Keno Trotamundos de RedGol. “Ale es un buen futbolista y buena persona. Me vio y me dijo ‘hola Motita’. Se sorprendió de verme. Él es muy humilde, muy bueno con su familia y todos en general”, contó.

“Con Ale nos conocimos en la Sub 9. Desde un principio sabíamos que era un jugador distinto, se le notaba en todo, siempre era muy autocrítico con su juego y quería avanzar más. Siempre fue la figura y el goleador en todas las series, desde que entramos, junto con Gonzalo Tapia”, contó.

“Feliz por él y por todo lo que está viviendo, y esperemos que sea un agente de recambio en la selección. Tuve sentimientos encontrados cuando lo vi, porque entrené y conviví con él cuando más chico, y ver lo que ha logrado es muy gratificante para nosotros sus excompañeros”, cerró.

¿Cuándo debuta la Roja en las Eliminatorias?

La selección chilena comenzará su aventura en las Eliminatorias al Mundial de 2026 con dos duros partidos: ante Uruguay el viernes 8 de septiembre a las 20:00 en Montevideo y ante Colombia desde las 21:30 horas en Santiago.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis las selecciones sudamericanas que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el último pasaje a la Copa del Mundo.