Colo Colo se prepara para visitar a Everton por la vigésima fecha tras las victorias consecutivas contra Huachipato por el Campeonato Nacional y ante Palestino por Copa Chile. En medio del debate sobre el trabajo del entrenador Gustavo Quinteros y su futuro en el Cacique, en Deportes en Agricultura se generó un tenso debate.

Es que Patricio Yáñez considera que, de meterse arriba y salir campeón, el mérito del entrenador sería sobresaliente, reiterando la expresión de admiración y júbilo, “chapó”.

Ahí salió Juan Cristóbal Guarello, contrario a la opinión del ex delantero. Para JCR, más allá del plantel de menor categoría que el del año pasado, Colo Colo tiene material y la obligación de estar por arriba del resto de los equipos.

Sobre la misma el debate se calentó entre gritos y momentos en que no se entendía nada. Francisco Sagredo trató de meter calma y no le resultó. Cristián Caamaño trató de apaciguar la conversación y también terminó mosqueado.

El tenso debate de Pato Yáñez y Guarello por Quinteros y Colo Colo

-Pato Yáñez: “si Colo Colo es campeón con lo que tiene, ¡chapó para Quinteros!”.

-Guarello: “no, no, no. ¿Sabes por qué no, Pato? ¿Y lo que tiene Cobresal? ¿Y lo que tiene Huchipato?”.

-Pato Yáñez: “yo estoy hablando de Colo Colo”.

-Guarello: “ah, bueno… ¿y contra quién juega Colo Colo? ¿Juega contra el Manchester United? No po, juega contra Huachipato, Cobresal y Unión Española. Esos son los rivales y tienen menos”.

-Pato Yáñez: “en un momento parecía que Colo Colo enfrentaba al Manchester United de lo mal que jugaba. Jugadores que no respondieron. Cinco o seis refuerzos y ninguno de ellos”.

-Guarello: (ya a los gritos) “no me des tanto la razón, Pato. Más me das la razón”.

-Pato Yáñez: “chapó con lo poco que tiene Quinteros si es campeón”.

-Guarello: “con el plantel que tiene lo mínimo es que salga campeón”.

-Pato Yáñez: “¡chapó, chapó!”.

-Guarello: “¿y si sale campeón Cobresal qué hacemos? Una procesión a Lo Vásquez”.

-Pato Yáñez: “chapó doble. Colo Colo no tiene el equipo de años atrás. Cualquiera de Cobresal podría jugar en Colo Colo. Y cualquiera de Colo Colo no puede jugar en Cobresal. No agrandemos jugadores discretos. Lo que pasa es que pareciera que Colo Colo tiene un súper, súper equipo. Pero tiene un equipo discreto. Por eso si sale campeón, chapó para Quinteros”.

-Guarello: “en esta liga… Colo Colo tiene dos por puesto. Hasta tres”.

-Saagredo: “ya está clara la posición del Pato y Guarello. Si quieren siguen hablando uno encima del otro todo el programa…”.

-Caamaño: “quiero decir que la diferencia entre Colo Colo y el resto de los equipos, salvo Católica y la U, es que Colo Colo va a buscar a dos jugadores de la Primera División de México, a un delantero titular del campeonato argentino, mientras Cobreal o Huachipato tienen que ir a buscar al suplente de los suplentes, o del ascenso argentino. El margen de maniobra de uno y otro es distinto. Que después te equivoques es otra cosa”.

-Pato Yáñez: “puro arroz graneado trajo. Ahora Colo Colo tiene un súper plantel”.

-Caamaño: “pucha Pato, es que no estás entendiendo el argumento. Colo Colo se fue a buscar dos jugadores de nivel a México. Que después resulte o no es otra cosa. Cobresal no puede ir a buscar un jugador de la Primera División mexicana. No tiene chances de ir a buscar el 9 de Independiente”.

-Pato Yáñez: “(Franco) García juega de titular en Colo Colo”.

-Caamaño: “en Cobresal juega César Munder, Pato. Juega Leo Valencia”.

-Guarello: “Valencia es crack en Cobresal, en Colo Colo no se la pudo”.

-Pato Yáñez: “¡chapó! ¡Chapó!”.

-Guarello: “…el Chapo Guzmán”.

-Pato Yáñez: “Chapó no más”.

Revisa la pelea de Patricio Yáñez y Guarello por Quinteros y Colo Colo