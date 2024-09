La ilusión de los hinchas de Colo Colo se fue al tacho de la basura, ahora la Copa Libertadores 2024 quedó en el pasado, porque River Plate eliminó al equipo chileno.

Los argentinos se impusieron por 1-0 con el Monumental de Buenos Aires, gracias a la conquista de Facundo Colidio, la que le bastó a la tienda de Marcelo Gallardo para pasar a semifinales.

Pese a que Jorge Almirón llevó a Colo Colo a cuartos de final del torneo internacional tras seis años de ausencia, igual se ganó las críticas del periodista Juan Cristóbal Guarello, por “ratón”.

Guarello se va en contra de Almirón por su planteamiento ante River

El comentarista, en su programa La Hora de King Kong, le puso nota a los jugadores de Colo Colo y al entrenador argentino lo mató, porque apenas le dio un 3.0.

“Le vamos a poner un 3.0, porque en la Copa Libertadores tienes que ser en un momento valiente, tienes que jugártela y decir toda la carne a la parrilla, todo a nada, al ataque, carga lancero, al abordaje muchachos”, partió analizando Guarello.

Almirón sufrió con River en el Monumental. Foto: Imago

“Hay que ser valiente, hay que jugársela y estuvo con el freno de mano todo el partido. Está bien no tienes que quemar las naves en Santiago porque te quedan 90 minutos en Buenos Aires, pero en Buenos Aires cuando no te queda nada, quema las naves y no las quemaste”, remató.

Ahora Colo Colo se debe centrar en el Campeonato Nacional, donde está a 10 puntos de Universidad de Chile, aunque con tres partidos pendientes.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Cobresal por el Campeonato Nacional?

El partido entre Colo Colo y Cobresal por el Campeonato Nacional se jugará este sábado 28 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Monumental.